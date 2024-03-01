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凱基人壽高層異動 總經理黃淑芬申請退休4月1日正式生效

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基人壽總經理黃淑芬申請退休。圖／凱基人壽提供
凱基人壽總經理黃淑芬申請退休。圖／凱基人壽提供

凱基人壽高層人事異動，總經理黃淑芬今日申請退休，預計4月1日生效，黃淑芬是台灣第一位女性美國正精算師（FSA），具33年豐富壽險經營實務經驗，2011年日入凱基人壽（原中國人壽），並於2018年升任為總經理迄今5年多。

黃淑芬擔任總經理以來，展現卓越的財務操作及完善的風險控管能力，在她的帶領之下，2019年凱基人壽總資產首度突破2兆元，2021年更創下公司稅後盈餘歷史新高，達 285.4 億元，在追求營運績效、整體業務成長的同時，更兼顧資產負債的匹配及穩健的資本結構，資本適足率長期超越法定標準。

凱基人壽指出，一向給人溫暖印象的黃淑芬，總是以身作則帶頭與同仁一起追求新知，運用創新思維提出永續金融解決方案，並帶領團隊落實公司治理，追求永續發展，多次獲得主管機關給予公司治理的績優肯定，並重視優化保戶服務，確保從行銷到服務的每一個環節，皆能契合以客戶為中心的理念，並連續五年獲得金管會績優的評核肯定。

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