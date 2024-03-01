網路廣告堵詐機制 3月起 異常情資同步通知相關業者

為減少民眾接觸詐騙廣告，政府跨平台推動網路廣告跨界自律堵詐機制，這項機制自去年12月中旬啟動，截至今年1月，已累計蒐集萬筆高風險網路廣告，並將情資通報予露出平台、即時通訊帳號業者進行分析、防制及研擬因應措施。數位部數位產業署今日指出，預計今年3月初開始，會將異常情資名單，提供給合作的簡訊業者、防護軟體業者，擴大堵詐聯防範圍。

數位部長唐鳳昨日聽取數位產業署（下稱數產署）「一頁式詐騙廣告因應措施-跨部會聯防合作機制」專案報告。數位部運用自動化技術研發主動式掃描工具，協助蒐報網路平台高風險廣告，透過網路平台業者合作自律機制審核後下架廣告、帳號，透過公私協力從源頭防堵網路高風險廣告，以落實行政院打詐綱領1.5版的減少接觸、減少誤信、減少損害「3減策略」。

為使詐騙廣告減少接觸民眾之可能性，國家通訊傳播委員會、數位發展部、法務部台灣高等檢察署及內政部警政署共同合作建立「網路高風險廣告跨部會業界合作自律堵詐機制」。

這項機制由法務部台灣高等檢察署與刑事警察局擔任高風險情資顧問單位、數位部為高風險廣告情資蒐集技術開發單位、通傳會為建立跨機關與業者溝通平台單位。未來將透過定期召開情資交流會議，與合作平台業者交流防制方案與合作成效，滾動式修正高風險情資定義，建立長期有效的堵詐溝通平台。

金管會去年6月修正通過「證券投資信託及顧問法」，並由內政部警政署刑事警察局為執行單位；刑事局為落實該法，積極與境內外關鍵平台業者建立違法通報管道，每日掃蕩違法投資廣告內容，透過通報管道命令平台移除違法內容。

數產署指出，這項機制所建立的管道，屬公私協力自律機制，透過蒐集「尚無被害人的高風險網路廣告」，分析彙整後提供合作的境內外關鍵平台業者，各依其產品性質與服務政策進行防制或研議因應措施，提高犯罪集團投放廣告、誘騙民眾之難度，以期達到前端堵詐，降低後端警政查緝重擔。