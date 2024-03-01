就怕遇到裝修蟑螂 住宅消保會推網路找裝修不踩雷

裝修房屋是人生大事，但消費者在住宅交易的資訊不對稱及欠缺法規知識下，常常處於弱勢，住宅消保會顧問吳翃毅指出，傳統裝修模式習慣以總價作為工程款分期給付期數（3、3、3、1），但工程款分期的意義與功能被誤解，甚至淪為裝修蟑螂話術，分階段付款，對消費者來說，只有付錢的時間點，再者可能面對裝修業者惡意追加或拖延工期，甚至業者拿錢走人。

住宅消保會攜手裝修媒合平台狸樂聚，推出「住宅產業職能提升輔導計畫」，住宅消保會指出，傳統觀念常認為業者與消費者的權利對立競爭。透過住保履約的實踐，完美化解雙方之間的衝突，使裝修業者與消費者彼此共榮共好。

吳翃毅說，生活離不開居住，動輒幾萬元到數百萬元甚至更多的住宅費用，若裝修業者不提供適當的保護措施，消費者的權益可能受到侵害。再者數字會說話，相關室內裝修爭議件數逐年增加，而裝修爭議包括裝潢蟑螂盛行，和網路快速發展有關，但2019年PC雜誌公布數據，網評39%都是假的，在網路上找裝修業者，恐怕不是這麼安心。

裝修媒合平台狸樂聚、建築師陳竑銘表示，經營網路裝修平台，「讓消費者安心」是極其重要的，平台透過五大方面來建立信任，包括嚴選、價格、流程、品質、付款。

平台認證的裝修業者皆具證照和專業技術，平台亦透過消費者的真實回饋來評鑑裝修業者；獨創裝修查價系統，讓消費者了解裝潢實價；裝修業者遵循平台完整的裝修SOP流程；以標準工法規範品質；而消費者最擔心的款項問題，狸樂聚長期使用住保會的「住保履約」，從簽訂合約仔細載明契約內容，再將款項交由第三方銀行託管，由消費者匯款至信託帳戶，待階段工程完工並驗收無誤，再通知銀行撥款給裝修業者。

為進一步讓平台的合作設計師，皆具足保障消費者權益的概念，狸樂聚參與住保會「住宅產業職能提升輔導計畫」，透過課程培訓設計師正確使用住保履約，從契約中釐清工程進度管理、工程預算書、工法工序等消費者保護措施。

透過課程培訓設計師正確使用住保履約，住保履約課程強調的不只有價金安全的部分，更期待提升設計師施工與驗收的職能，透過住保履約保護消費者的功效極大化、裝潢糾紛極小化，今（1）日參加首梯培訓課程的狸樂聚設計師、統包廠商，多達25位裝修業者。

學員許瀞勻表示，父母親從事廚具行業，自己從學生時代跟隨學習，看過不少設計師因和屋主有裝修糾紛，造成資金周轉出問題，而自己擔任設計師後，也曾因和屋主認知不同出現溝通誤會，因而反向思考，要實現屋主的美宅，需從保護屋主的角度出發，做好承攬工作。跟著平台執行「住保履約」，除了屋主能有保障，對於設計師來說，其實也能降低呆帳發生的週轉壓力。

狸樂聚設計師張瀚文表示，光懂設計還不足夠讓屋主取得信任，實際在裝修案例中，有時因工項標示不完整或屋主對工法不清楚，導致發生尾款被苛扣的情形，自從使用住保履約，這類糾紛情形就大幅降低，能讓設計師專注設計，而非處理交易糾紛。