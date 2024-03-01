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00939指數三大績效指標完勝 3/1~3/5盛大募集繳款

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
臺灣高息動能VS台股主要指數之三大績效指標比一比。資料來源：臺灣指數公司、彭博資訊，2007/5/31-2023/11/30，統一投信整理，均為含息報酬指數。資料僅為歷史數據模擬回測，僅供參考用途。
臺灣高息動能VS台股主要指數之三大績效指標比一比。資料來源：臺灣指數公司、彭博資訊，2007/5/31-2023/11/30，統一投信整理，均為含息報酬指數。資料僅為歷史數據模擬回測，僅供參考用途。

高息ETF可為自己創造被動收入，備受存股族青睞，但是投資高息ETF前必須清楚認知「股利率不等於報酬率」，所以在追求高股利率之餘，也要留意總報酬率。其實投資有三大績效指標：「年化報酬率、年化波動度、夏普值」，可作為選擇優質標的之好幫手。今日(3/1)起至3/5展開募集繳款的「統一台灣高息動能ETF」（本基金配息來源可能為收益平準金）（00939），所追蹤的臺灣高息動能指數，其三大績效指標就全面完勝台股加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數，讓存股更有底氣。

00939追蹤的指數近5年平均股利率9.85%，且不只搶高股息，更首創以夏普值動能調整權重，在除權息淡季也能增益，投資效果再升級。據回測近16年的歷史數據顯示，00939的指數年化報酬率達13.71%，創出「雙位數」佳績，且大舉輾壓台股加權指數的8.94%、台灣50指數的9.15%、台灣高股息指數的8.52%，顯示透過精準選股與強效的動能調節策略，可以為總報酬率插上一雙翅膀！

其次，投資最怕市場一旦有風吹草動，就像坐「雲霄飛車」一般讓人心驚膽戰，因此波動度也是重要考量因子，00939追蹤的指數年化波動度17.44%，低於三大指數的波動度，讓投資更安心。最後是夏普值，以夏普值作為績效指標，就是以「相對小的風險，追求相對大的報酬」，夏普值愈高，投資的CP值愈好，00939追蹤的指數夏普值為0.79，CP值也高於三大指數，高效存股首選00939。

00939預計3/20掛牌上市，為月配息ETF，兼顧「高息、月配、報酬增益」的優勢，每月分攤息收，降低被課徵二代健保機率，投資人的存股張數可更多，以平滑股息現金流。且現有ETF皆為月中領息，00939貼心設計領息時間落在月底，不但帶你月底不吃土，還可讓你與其他月中領息的ETF自組雙周配，每隔兩周就爽領股息入袋，想輕鬆為自己加薪賺外快就靠00939。

夏普 高股息

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