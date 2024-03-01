快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

首家純網銀合作 悠遊付綁定樂天帳戶最高享850元回饋金

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付首次與純網銀-樂天國際銀行攜手合作，於3-4月推出限時優惠，開立新戶綁定悠遊付最高享850元回饋金，不論新舊戶筆筆最高回饋10%。悠遊卡公司提供
悠遊付首次與純網銀-樂天國際銀行攜手合作，於3-4月推出限時優惠，開立新戶綁定悠遊付最高享850元回饋金，不論新舊戶筆筆最高回饋10%。悠遊卡公司提供

悠遊付會員好康優惠，悠遊付首次與純網銀-樂天國際銀行攜手合作，於3-4月推出限時優惠活動。針對活動期間開立樂天國際銀行的新戶，綁定悠遊付最高享850元回饋金，而不論新舊戶，以悠遊付APP綁定樂天國際銀行帳戶直接扣款消費，筆筆最高回饋10%。

據金管會統計，截至2023年12月底，國人開立數位存款帳戶達1,968.6萬戶。乘著這波數位帳戶熱潮，悠遊付與樂天國際銀行合作開通帳戶連結服務，讓手機一嗶，滿足生活消費、稅費繳款等全方位日常所需。

為慶祝悠遊付與樂天國際銀行合作，針對過去未開立過樂天國際銀行帳戶的朋友們，於113年3月1日至4月30日活動期間，悠遊付會員首次成功開立樂天國際銀行帳戶，並輸入推薦序號「EASY」，並於次月10日前使用悠遊付綁定樂天國際銀行帳戶直接扣款消費任1筆，即贈「800元悠遊付回饋金」。每位悠遊付會員限回饋1次，無回饋名額上限。

此外，不論樂天國際銀行的新舊戶，於活動期間只要以悠遊付APP綁定樂天帳戶，消費不限金額，筆筆回饋10%悠遊付回饋金，每人回饋上限50元，總回饋上限10萬元，等同新戶若用悠遊付綁定樂天帳戶，最高可享850元回饋金。另外此活動還可疊加「悠遊付筆筆最高回饋3%」。

悠遊付 樂天 消費

延伸閱讀

2025台灣燈會場址拍板！世客博2館空間可能做室內展區

樂天桃園棒球場晚間粉紫燈一片呼應燈會？ 原因曝光

中職／打造新風格談何容易 富邦、樂天該向中信看齊

中職／Thank You林襄！樂天女孩2成員離隊

相關新聞

陸股漲近一成2月漲幅奪冠 國際資金轉進釀反攻

陸股2月一轉過去頹勢，單月上漲近一成，成為全球主要股市中，單月漲幅冠軍的市場，法人表示，中國大陸兩會(全國人大會議、全國...

公股銀徵才開跑 起薪最高5.9萬

想捧「金飯碗」的民眾注意了，公股行庫今年徵才陸續開跑。國營銀行輸出入銀行昨宣布，公開甄試金融保險及資訊兩類新進職員，試用...

春節旅遊潮助攻 富邦J卡破200萬張

台北富邦銀行宣布，主打日韓旅遊優惠的富邦J卡在春節旅遊潮帶動下，發卡張數於2月突破200萬張，樹立新里程碑。北富銀也宣布...

今年車險保費估增6%

2023年台灣車市買氣強勁，新車銷量創紀錄，車廠預期2024年將微幅降溫，但仍將優於新冠疫情前的表現；產險公會預估，今年...

新壽增資70億元 拍板

新光金旗下新光人壽資本不足，金管會催促儘速辦理現金增資，新光金控昨（29）日召開董事會，會中通過2023年財務報告，並預...

銀行踩紅線 金管會罰

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用61名客戶、金額共430萬元，金管會認為國泰世華銀未落實內控，昨宣布處800萬罰鍰並加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。