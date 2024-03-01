首家純網銀合作 悠遊付綁定樂天帳戶最高享850元回饋金
悠遊付會員好康優惠，悠遊付首次與純網銀-樂天國際銀行攜手合作，於3-4月推出限時優惠活動。針對活動期間開立樂天國際銀行的新戶，綁定悠遊付最高享850元回饋金，而不論新舊戶，以悠遊付APP綁定樂天國際銀行帳戶直接扣款消費，筆筆最高回饋10%。
據金管會統計，截至2023年12月底，國人開立數位存款帳戶達1,968.6萬戶。乘著這波數位帳戶熱潮，悠遊付與樂天國際銀行合作開通帳戶連結服務，讓手機一嗶，滿足生活消費、稅費繳款等全方位日常所需。
為慶祝悠遊付與樂天國際銀行合作，針對過去未開立過樂天國際銀行帳戶的朋友們，於113年3月1日至4月30日活動期間，悠遊付會員首次成功開立樂天國際銀行帳戶，並輸入推薦序號「EASY」，並於次月10日前使用悠遊付綁定樂天國際銀行帳戶直接扣款消費任1筆，即贈「800元悠遊付回饋金」。每位悠遊付會員限回饋1次，無回饋名額上限。
此外，不論樂天國際銀行的新舊戶，於活動期間只要以悠遊付APP綁定樂天帳戶，消費不限金額，筆筆回饋10%悠遊付回饋金，每人回饋上限50元，總回饋上限10萬元，等同新戶若用悠遊付綁定樂天帳戶，最高可享850元回饋金。另外此活動還可疊加「悠遊付筆筆最高回饋3%」。
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