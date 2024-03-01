快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聚焦債息收益 繼1月全球基礎建設收益基金再推雙B級債券基金

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

第一季轉眼進入第三個月，股市表現驚驚漲、債市仍等待聯準會何時開始啟動降息的訊號，根據市場預期，降息啟動的機會落在第二季末較高，於此前法人認為宜利用雙B級債券掌握債息收益，而富蘭克林華美投信將於3月起推出富蘭克林華美優選非投資級債券基金新產品，建議投資人提早預約，搶先納入投資組合。

根據FED會議決議1月利率持平，並調降三月降息預期，聲明稿強調經濟穩健，關注通膨6個月均值趨勢，亦刪除加息措辭，也提及於今年某一時點開始調整利率；而勞動市場趨於平衡，2月公布之非農就業強勁，加上CPI數據儘管能源和商品放緩，然分項之房屋租賃仍高，使得市場延後對降息的期待。

已公布1月美國核心CPI月增0.4%年增3.9%，儘管分項商品通膨和能源持續放緩，本次居住通膨是服務業中漲幅最大，為+0.6%。分析師認為，CPI 租金平均落後市調的新租戶租金約9 ~ 12個月，市場預估居住類價格放緩是核心通膨能否降至FED目標關鍵。

富蘭克林華美優選非投資級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向。再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級(非投資級債券)之溫和表現。

富蘭克林華美投信於3月中旬即將發行之富蘭克林華美優選非投資級債券基金，主要投資於雙B(BB級)債券種類上；截至2月底止，BB級名目利率達6.8%左右，實質利率達6.4%，而BB級平均違約率僅0.4%(近20年來平均)，相對B級3.2%與CC級以下8.8%違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。

總結以上，當前環境無論年紀、族群，投資人皆希望追求相對「較低風險且較高報酬」，若利用雙B級債券，有幫助分散股票部位波動性，增加固定收益部位的收益性，投資人不妨考量自身風險，適度搭配納入雙B級債券基金的配置，以幫助增加自身資產配置上的投資效率，戰勝市場即將降息前的波動性。

債券 降息

延伸閱讀

美股再創歷史新高四指數全面收漲…PCE數據理想、FED官員鴿派談話！台股今穩紅盤了？

電價恐漲、物價仍高 今年CPI年增率大幅上修

美PCE通膨符合預期

今年CPI增幅上修至1.85% 主計長坦言通膨壓力仍在

相關新聞

今年車險保費估增6%

2023年台灣車市買氣強勁，新車銷量創紀錄，車廠預期2024年將微幅降溫，但仍將優於新冠疫情前的表現；產險公會預估，今年...

新壽增資70億元 拍板

新光金旗下新光人壽資本不足，金管會催促儘速辦理現金增資，新光金控昨（29）日召開董事會，會中通過2023年財務報告，並預...

銀行踩紅線 金管會罰

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用61名客戶、金額共430萬元，金管會認為國泰世華銀未落實內控，昨宣布處800萬罰鍰並加...

玉山銀Wallet遊日 便利升級

玉山銀行昨（29）日宣布，開通自玉山Wallet App可於日本PayPay通路掃碼商店QR Code使用反掃付款服務。...

一銀徵才 今年招募360人

第一銀行公告徵才活動開始，首站明（2）日於台大校園舉辦。一銀2024年將招募360名新血，包含60名儲備核心人才（MA）...

金管會監理ETF三路出擊 設平準金配息規範

國人瘋ETF，一年吸金逾1.5兆元，引金管會關注。為保障投資人權益並跟進國際監理趨勢，金管會宣布對ETF提三大面向、六大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。