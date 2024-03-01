聚焦債息收益 繼1月全球基礎建設收益基金再推雙B級債券基金

第一季轉眼進入第三個月，股市表現驚驚漲、債市仍等待聯準會何時開始啟動降息的訊號，根據市場預期，降息啟動的機會落在第二季末較高，於此前法人認為宜利用雙B級債券掌握債息收益，而富蘭克林華美投信將於3月起推出富蘭克林華美優選非投資級債券基金新產品，建議投資人提早預約，搶先納入投資組合。

根據FED會議決議1月利率持平，並調降三月降息預期，聲明稿強調經濟穩健，關注通膨6個月均值趨勢，亦刪除加息措辭，也提及於今年某一時點開始調整利率；而勞動市場趨於平衡，2月公布之非農就業強勁，加上CPI數據儘管能源和商品放緩，然分項之房屋租賃仍高，使得市場延後對降息的期待。

已公布1月美國核心CPI月增0.4%年增3.9%，儘管分項商品通膨和能源持續放緩，本次居住通膨是服務業中漲幅最大，為+0.6%。分析師認為，CPI 租金平均落後市調的新租戶租金約9 ~ 12個月，市場預估居住類價格放緩是核心通膨能否降至FED目標關鍵。

富蘭克林華美優選非投資級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向。再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級(非投資級債券)之溫和表現。

富蘭克林華美投信於3月中旬即將發行之富蘭克林華美優選非投資級債券基金，主要投資於雙B(BB級)債券種類上；截至2月底止，BB級名目利率達6.8%左右，實質利率達6.4%，而BB級平均違約率僅0.4%(近20年來平均)，相對B級3.2%與CC級以下8.8%違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。

總結以上，當前環境無論年紀、族群，投資人皆希望追求相對「較低風險且較高報酬」，若利用雙B級債券，有幫助分散股票部位波動性，增加固定收益部位的收益性，投資人不妨考量自身風險，適度搭配納入雙B級債券基金的配置，以幫助增加自身資產配置上的投資效率，戰勝市場即將降息前的波動性。