「六大成長族群」將成美股領頭羊 分析曝將聚焦生成式AI變革

生成式AI的發展與應用、全球消費品牌受惠於直接營銷式的全通路銷售、移動變革與自動駕駛、政策支持工業自動化、糖尿病與罕見疾病之醫療創新、金融科技平台興起，PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson表示，這六大主題將是貫穿今年美國成長股投資的領航主題，其中，生成式AI更是六大主題的重中之重。

美股自2023年以來持續繳出亮眼的成績單，S&P500指數2023年度大漲24.23%，2024年以來持續反彈超過6%。Dougla L. Richardson分析，從美股企業獲利與基本面的長期統計來看，通常獲利成長性越強的企業，股價表現往往能超越大盤。

值得注意的是，不論根據1998年以來5年年化滾動報酬統計，或是2023年單年度的表現，可發現獲利能力高低與股價報酬率呈現正相關，Dougla L. Richardson指出，盈餘成長最佳的族群，長期年化滾動報酬率可達17%，盈餘成長次之的族群報酬率亦有14%，其他則分別為10%、5%、-1%，而今年市場將進入聯準會預備啟動降息的環境，股價表現回歸基本面，對於成長股更為有利。

即使今年來美股屢創新高，但從美股成長股相對於價值股的本益比來看，現在僅來到長期平均水準，Dougla L. Richardson說明，疫情期間美國成長股相對價值股的本益比一度來到2倍的相對高位，如今隨著成長股的獲利大好，相對本益比已降至1.3倍的長期均值，預期今年S&P500指數的成長股盈餘成長將達到16%，2025年亦將維持15%的高速成長，深具有投資價值。