快訊

MLB／震撼彈！大谷翔平宣布結婚 妻子為日本女性

獨／蔣萬安拍板人選！殷瑋出任青年局長 副發言人蔡畹鎣轉任青年局

只剩最後一天！王品「來滋烤鴨」今晚結束營業

「六大成長族群」將成美股領頭羊 分析曝將聚焦生成式AI變革

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson。攝影／崔馨方
PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson。攝影／崔馨方

生成式AI的發展與應用、全球消費品牌受惠於直接營銷式的全通路銷售、移動變革與自動駕駛、政策支持工業自動化、糖尿病與罕見疾病之醫療創新、金融科技平台興起，PGIM Jennison客戶投資組合經理Dougla L. Richardson表示，這六大主題將是貫穿今年美國成長股投資的領航主題，其中，生成式AI更是六大主題的重中之重。

美股自2023年以來持續繳出亮眼的成績單，S&P500指數2023年度大漲24.23%，2024年以來持續反彈超過6%。Dougla L. Richardson分析，從美股企業獲利與基本面的長期統計來看，通常獲利成長性越強的企業，股價表現往往能超越大盤。

值得注意的是，不論根據1998年以來5年年化滾動報酬統計，或是2023年單年度的表現，可發現獲利能力高低與股價報酬率呈現正相關，Dougla L. Richardson指出，盈餘成長最佳的族群，長期年化滾動報酬率可達17%，盈餘成長次之的族群報酬率亦有14%，其他則分別為10%、5%、-1%，而今年市場將進入聯準會預備啟動降息的環境，股價表現回歸基本面，對於成長股更為有利。

即使今年來美股屢創新高，但從美股成長股相對於價值股的本益比來看，現在僅來到長期平均水準，Dougla L. Richardson說明，疫情期間美國成長股相對價值股的本益比一度來到2倍的相對高位，如今隨著成長股的獲利大好，相對本益比已降至1.3倍的長期均值，預期今年S&P500指數的成長股盈餘成長將達到16%，2025年亦將維持15%的高速成長，深具有投資價值。

投資人 美股 金融科技

延伸閱讀

單親媽罹罕病、女兒又患腦疾 獨自養大3寶一度陷絕境

美國企業產能擴增、將推升經濟成長 多重資產優勢浮現

雙B級債券 三優勢搶鏡

複合債商品 散發吸引力

相關新聞

比照軍公教年改？ 許銘春：時空不同 至少3黨要坐下來談

勞保財務炸彈未拆，將成準總統賴清德的上任後要處理的棘手任務。勞動部長許銘春今接受YahooTV「齊有此理」專訪時表示，政...

起薪最高50K！第一銀行招募360名新血 首招業務菁英人才

第一銀行徵才活動熱烈開跑，首站3月2日於台大校園舉辦，本年度大舉招募360名新血，包含60名儲備核心人才(MA)、30名...

一銀宣布招募360名新血　首招業務菁英人才起薪最高50K

為了3月2號的台大校園徵才提前暖身，第一銀行宣布，本年度將大舉招募360名新血，尤其今年特別增設業務菁英人才，只要大學畢...

開發金控宣布完成第二階段綠電採購

開發金控宣布，日前已完成第二階段綠電採購布局，並於今年第一季開始轉供綠電，累積綠電占集團年度總用電量約 21%，並預計今...

新青安效應 行庫喜迎新戶 去年新增逾2萬戶

新青安熱讓八大公股行庫房貸量能、新戶數大豐收。據金管會統計，2023年底八家行庫總房貸戶數達102萬餘戶，全年新增2萬多...

30歲以下 新青安申貸量增加

新舊青安客群揭祕。據行庫內部數據分析，從2023年8月新青安上路的客戶輪廓，與舊青安有三大不同，一、年齡層更年輕，尤其是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。