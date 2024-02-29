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起薪最高50K！第一銀行招募360名新血 首招業務菁英人才

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
第一銀行招募360名新血，首招業務菁英人才起薪最高逾50K。（第一銀行提供）
第一銀行招募360名新血，首招業務菁英人才起薪最高逾50K。（第一銀行提供）

第一銀行徵才活動熱烈開跑，首站3月2日於台大校園舉辦，本年度大舉招募360名新血，包含60名儲備核心人才(MA)、30名業務菁英人才、139名一般人員、24名徵授信經驗行員、69名理財人員、30名程式開發人員及8名電話行銷人員，且今年特別增設業務菁英人才，給予豐富培訓資源，起薪最高逾5萬元。

為持續延攬優秀人才，第一銀行從2005年開始推動MA招募計畫，到現在已邁向第20年，以完善培育架構、多元職涯發展、優渥薪資福利，每年均吸引近千人報名。值得一提的是，第一銀行目前在全球設有42個海外據點，為公股銀行之冠，並積極擴展國際金融版圖，提供許多外派機會，吸引無數有外派夢想的年輕人加入，成為第一的菁英人才。

積極深耕ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，在提升員工薪資福利上更是不遺餘力，本次新進人員將依招募類別給薪，一般人員、程式開發人員及電話行銷人員敘薪約39000元至44000元，專案助理理財人員約47000元，業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及資深程式開發人員上看50000元以上，其中，MA首年年薪即上看100萬元，派赴海外者更有機會高達250萬元以上。

此外，第一銀行近年實施多項員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，提供優於同業水準各項福利措施，建構透明機制加速基層行員升遷速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，2023年更榮獲臺北市政府頒發「職場性別平等金質獎」肯定。本次第一銀行需才地區遍及全台，報名自3月1日起至4月8日止，預計於4月下旬辦理筆試，詳情至台灣金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序。

徵才活動 第一銀行 職場 薪資

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