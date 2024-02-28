新青安助八行庫增逾2萬房貸新戶飆次高 這項業務轉熱

新青安熱讓八大公股行庫房貸量能、新戶數大豐收。據金管會統計，2023年底八家行庫總房貸戶數達102萬餘戶，全年新增2萬52戶改寫史上次高紀錄，僅次於2009年海嘯當年，新青安熱潮讓行庫喜迎新戶，有利行庫對新戶再推展各項業務，推升手續費收入，提振獲利。

房貸戶是銀行推展各項業務的敲門磚，從最基本房貸戶需開戶、投保住宅火險開始，進而辦卡、投保房貸壽險，甚至是再進一步與銀行往來基金、外存等理財商品，加上有不動產擔保，風險低，一向是各銀行極力拉攏的對象。

據行庫數據分析，新舊青安客群最大差異，意外反映在房貸壽險業務量上，新青安客群更願意，拿節省利息支出的部分，替自己買一個房貸壽險保障，使行庫房貸壽險業務量也顯著提升。

行庫主管說，過去房貸戶投保房貸壽險，多是著眼房貸壽險專案，比一般房貸利率更低，但因新青安房貸一段式利率1.775%已是破盤價，各行庫不再補貼利率，反吸引真正有保障需求者入場。

新青安客群也更加年輕，30歲以下占比明顯提升，這些小資族手頭較無多餘資金，隨這些年輕客群長大，等未來收入增加時、也與行庫往來更長久，行庫預料將提升基金、外幣存款等業務量。

據金管會統計，2023年底國銀房貸總餘額9兆9,824.5億元，全年大增6,579億元，是史上次高紀錄，僅次於2021年全年增額7,419億元，主因是2023年8月起新青安政策上路助攻所致。

其中八家行庫房貸餘額4兆6,530億元，市占已回穩到46%，全年房貸量增加3,026億元，又以台銀、合庫、華南銀等量能增加最多。

再以戶數來看，2023年底國銀指數型房貸總戶數205.5萬戶改寫史上新高，全年新增3萬7,739戶，其中八家行庫就新增2萬52戶則是史上次高，貢獻占比逾半。史上高點是2009年海嘯當年，八家行庫新增4萬4,049戶。

八家行庫中，2023年新增戶數前三大者，是台銀、華南銀和第一銀，全年各新增7516戶、4114戶、3569戶，其中華南銀新增戶數更飆12年新高，顯示這波新青安熱讓行庫開大門、收納更多房貸新戶。