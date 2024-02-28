新舊青安客群大揭密 新青安更年輕、更善利用寬限期

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據行庫內部數據分析，從2023年8月新青安上路的客戶輪廓，與舊青安有三大不同。示意圖／聯合報系資料照片
據行庫內部數據分析，從2023年8月新青安上路的客戶輪廓，與舊青安有三大不同。示意圖／聯合報系資料照片

新舊青安客群揭密。據行庫內部數據分析，從2023年8月新青安上路的客戶輪廓，與舊青安有三大不同，一、年齡層更年輕，尤其是30歲以下年齡層申貸量增加，二、借款期間30~40年的占比增加，三、更願意使用寬限期。

舊青安時代，借款人多以30~39歲小家庭為主，占了3~4成最高，18~29歲僅25%，有行庫更低僅3%；新青安上路後，即便仍以30~39歲為主力，但18~29歲則明顯提升，已逼近3成。

銀行主管發現，新青安1.775%的利率優勢，讓父母開始替18歲已成年子女買房，以大台北地區來看，多是總價1800萬元房子，以鑑價八成，約申貸1500萬元，等於僅是新青安房貸額度1000萬元專案、再額外搭500萬非青安房貸。

再以借款期間來看，舊青安因最長30年，有逾八成房貸戶都申請20~30年貸款期限；新青安拉長貸款期到40年，房貸戶申請30~40年貸款期比重明顯增加，但也有行庫仍以30年以下貸款期為主。

最後是寬限期，銀行也發現新青安族群更願意使用寬限期，較舊青安成長6~13%左右，顯示新青安族群選擇對自己最友善、最有彈性的還款方式。

外界曾批評貸款期間拉長，總利息支出增加，反讓新青安族群背更多債？銀行主管說，貸款期拉長、和使用寬限期，是有效降低前期負擔，當新青安族群收入增加時，因新青安不綁約、就可提早攤還。

就各銀行數據分析，房貸30年貸款期限、房貸戶平均約10年就全數還清，加上新青安族群房貸額僅約1500萬元（1000萬新青安額度+500萬一般房貸），若是台南、高雄地區，幾乎是新青安房貸額度1000萬元就足以支應，顯示新青安族群背房貸，仍在銀行風險可控範圍內。

房貸 買房

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