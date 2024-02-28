小額美元優利定存登場 年利率衝10%

紅包拿到後怎麼存最能放大倍數？各銀行為吸引小資族新戶，紛紛推出3000美元以下的高利定存，像是凱基銀行則推出短天期的換匯優存方案，年利率上看10%；台新銀針對Richart帳戶推出美元定存限時優惠5.3%，申購門檻只要50美元就可存；聯邦銀行數位帳戶推出3個月年利率6%優惠，最低起存只要100美元，讓小額存款也能享有高利。

為讓小資族在美國聯準會降息前，也能搭上美元高利定存順風車，凱基銀行即日起至3月29日，推出短天期的換匯優存方案，以非美元的資金轉換為美元同時辦理定存，可享7天期定存年利率10%，單筆最低承作金額只要1,000美元，民眾可以趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率。

聯邦銀針對New New Bank數位帳戶推出美金定存專案，即日起至3月29日，凡於New New Bank以換匯美金新資金，承作美金定存3個月期，享6%優惠年利率，單筆最低起存金額美金100元，每人存款優惠限額美金3,000元。

王道銀行表示，即日起至4月30日止推出美元定存優惠，針對2023年10月1日至2024年3月29日期間首次開立啟用O-Bank存款帳戶之個人新戶，可享6個月期年利率6%，單筆承作金額最低為美元300元整，最高上限為美元2萬元整。

台新銀行表示，市場預期若聯準會（Fed）啟動降息時間，從3月延後到5月、甚至6月，將有助增加美元吸引力，因此台新銀行針對持有Richart台外幣帳戶的國人，推出美元定存限時優惠，即日起至3月29日申辦，享美元定存3個月年利率5.3%，假設存3,000美元，3個月期滿可領回39.75美元，約為新台幣1,252元利息，6個月年利率則為4.8%，且只要50美元就可存。

針對小資族，台新銀也提供原幣1,000元即可輕鬆申辦的「好享利3外幣定存專案」，美元3個月年利率達5.2%、6個月期年利率達4.8%，澳幣6個月期年利率3.8%及人民幣6個月期年利率2.2%，申辦期限至3月29日止。