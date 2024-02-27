20個月多一兆！國銀房貸量破十兆元大關 金管會曝關鍵原因

金管會公布2024年1月底全體本國銀行房貸餘額10兆631億元，年增8%已連八個月走揚，僅20個月就增加一兆元，房仲業者認為，在房價一路墊高、新青安三年政策助威的「量穩、價高」下，將會加速破兆元的速度，估僅再一年半，最快2025年下半年就會再邁入下一個11兆元大關。

金管會是從2006年開始統計國銀房貸數字，當時國銀房貸量是4.26兆，四年後，到2010年才邁入5兆元，隨後又走了五年、才在2015年見到6兆元房貸量，之後隔了四年、2019年步入7兆元，隔(2020)年全球大降息，當年底就叩關8兆元，房市熱破表。

即便政府開始推出一系列健全房市措施降溫，但僅17個月時間，國銀房貸量依舊在2022年5月站上9兆元，高房價列車未緩，這次僅花了20個月，2024年1月就正式衝破十兆元關卡。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，八行庫從2023年8月承作新青安以來，平均每月核貸超過400億元，房市價量雙漲，交屋潮不斷，包括中古、新成屋轉進貸款市場量大，均助長國銀房貸量能。

他認為，房市量穩、價高，估一年房貸量可淨增加6000億元左右，最快一年半，2025年下半年國銀房貸餘額就有機會邁入下個兆元、叩關11兆元。

外界質疑政府打炒房未歇、房市卻轉熱？金管會銀行局副局長童政彰說，國銀房貸量增，是因新青安貸款、和公教人員築巢優利貸熱潮，這些都是本身有實際自住需求，由政府站在補助青年圓夢政策做補貼，不認為跟炒房議題有關。

童政彰說，若以供給面來看，建築融資年增率仍走低，顯示建商考慮健全房市措施、加上通膨和建材價格走揚，使建商推案保守，整體數字來看，穩健房市政策仍是持續有效。

據數據顯示，2024年國銀房貸餘額10兆631億元，月增762億元或0.76%，年增8%是16個月高點，更連八個月走揚；銀行主管說，1月量增是新青安政策、整批分戶貸款、及農曆年前交屋旺季，2月營業天數少、交屋旺季也過，估月增額將會下滑。

相較房市買氣強強滾，建商推案信心指標的建築融資年增率則是持續衰退。據2024年1月底建築融資3兆6,379億元，年增率4.31%應是近六年最低；房貸加建築融資，兩者合計共13兆7,010億元、年增6.99%已連六個月成長、更是13個月高點。