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國內證券業首家！群益金鼎證券通過 ISO 27001-2022 新版轉版驗證

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）展現對客戶資料安全的長期關切，以及推動資訊安全的堅定決心，成為國內證券業首家通過ISO 27001:2022新版資安驗證的公司，日前獲國際標準制定與驗證機構英國標準協會（BSI）頒授證書。

金融科技蓬勃發展，客戶端的數位金融服務已橫跨網頁、智慧型手機，資安事件更凸顯金融業資訊安全防護的重要性，保護客戶資安已成為不可或缺的一環。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，面對資安威脅，群益做足準備，將資安防護問責層級提升至董事會，整合集團資源，由上而下提升同仁的應變處置能力，以強化整個集團的資安韌性，不僅有助於維持最佳資安防護狀態，更提供客戶、員工、股東及所有利害關係人優質且安全的金融服務環境。

國際標準組織（ISO）於2022年底宣布新版ISO27001:2022標準後，群益金鼎證券積極展開一整年轉版作業，提升資安防護能力，2024年1月獲ISO國際標準制定與驗證機構英國標準協會（BSI）通過，成為台灣首家獲頒驗證的證券商。

金融科技的發展雖帶來便利的服務，但資安課題成為金融業不可忽視的重點，群益金鼎證券這次通過ISO 27001:2022新版轉版驗證，就是為了保障客戶的資訊安全、提供最優良的金融服務給民眾。

群益金鼎證券近年更持續提升資安治理成熟度，積極推動資安聯防機制，並持續精進的資安防護能力，提升資訊安全標準，以確保金融服務的可信度和安全性。

群益 資安 金融科技

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