台中銀找原任副董施建安回鍋董事會救火 待金管會點頭
台中銀（2812）在原任董事長王貴鋒遭撤保羈押禁見後，26日股價強勢上漲近4.5%，不僅單日成交量居金融股之冠，更是外資當日買超張數最多的一檔。台中銀因應原董座遭押，法人董事旭天投資其中一席代表人緊急更換，由原來的台中銀總經理賈德威，改派為日前請辭的原任副董事長施建安，此一改派令尚待金管會核准報備。
王貴鋒在農曆新年前遭檢調指控疑涉挪用10億元公款，原本裁定1,500萬元交保，但檢方抗告成功，25日星期天台灣新北地方法院裁定王貴鋒羈押禁見，但上周五（23日）台中銀已經率先同業公布股利，每股0.96元股利創歷史新高，帶動台中銀股價上漲。
由於王貴鋒在被金管會處分停職後又遭法院裁定羈押禁見，因此台中銀法人董事旭天投資將其中一席董事代表人緊急改派為施建安，但據了解，施建安數月前主動請辭台中銀副董事長與董事代表人，即與金管會對其曾任台中銀獨立董事再轉任一般董事有意見有關，因此雖然台中銀此番因事發突然、狀況特殊，想把施建安再請回董事會，但仍須金管會允可才能算定案。目前台中銀是由常務董事廖學縣暫代董事長。
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