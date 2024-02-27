台中銀找原任副董施建安回鍋董事會救火 待金管會點頭

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀（2812）在原任董事長王貴鋒遭撤保羈押禁見後，26日股價強勢上漲近4.5%，不僅單日成交量居金融股之冠，更是外資當日買超張數最多的一檔。台中銀因應原董座遭押，法人董事旭天投資其中一席代表人緊急更換，由原來的台中銀總經理賈德威，改派為日前請辭的原任副董事長施建安，此一改派令尚待金管會核准報備。

王貴鋒在農曆新年前遭檢調指控疑涉挪用10億元公款，原本裁定1,500萬元交保，但檢方抗告成功，25日星期天台灣新北地方法院裁定王貴鋒羈押禁見，但上周五（23日）台中銀已經率先同業公布股利，每股0.96元股利創歷史新高，帶動台中銀股價上漲。

由於王貴鋒在被金管會處分停職後又遭法院裁定羈押禁見，因此台中銀法人董事旭天投資將其中一席董事代表人緊急改派為施建安，但據了解，施建安數月前主動請辭台中銀副董事長與董事代表人，即與金管會對其曾任台中銀獨立董事再轉任一般董事有意見有關，因此雖然台中銀此番因事發突然、狀況特殊，想把施建安再請回董事會，但仍須金管會允可才能算定案。目前台中銀是由常務董事廖學縣暫代董事長。

台中銀 金管會

延伸閱讀

傳辜仲諒將回任中信金董事 吳一揆回鍋任金控副董

兆豐信用卡換匯風波將赴金管會說明 每筆手續費10元好康恐取消

首創「刷卡買外幣現鈔」卻踩行銷紅線？ 金管會明約談兆豐銀

台股15日龍年開市 金管會：緊盯3指標適時因應

相關新聞

玉山金股利政策放送利多 今年股息有機會超過1元

玉山金控董事長黃男州昨（26）日在法說會釋出股利政策大利多，他強調，去年玉山獲利創新高且資本充足，從今年開始將增加現金股...

建築貸款年增率 走跌

新青安房貸助攻？國內房市近期價量齊揚。中央銀行經研處副處長曹體仁昨（26）日表示，不動產市場除民眾的購屋貸款外，還有建商...

外派日本…玉山金員工搶破頭

台積電到日本熊本設廠，國銀也紛紛赴日設立據點，搶攻熊本廠商機，玉山金董事長黃男州昨（26）日分析，當地企業擔憂土地及薪資...

中租三引擎 今年拚績增10% 法人估配發逾6元股利

中租控股昨（26）日舉行法人說明會，董事長陳鳳龍在會上發布2024年業務目標，三大引擎台灣、中國大陸與東協市場，今年目標...

南山投資型保單 重出江湖

睽違四年多，南山人壽正式重返投資型保單市場。南山人壽因境界系統出包，2019年9月遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，...

台新期貨戰神 App 上線

台新期貨昨（26）日推出「台新期貨戰神App」，台新期貨董事長林献群表示，這是一款專為期權投資設計的App，更領先業界將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。