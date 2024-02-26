萬事達卡全球跨境匯款服務 提供快速的跨境支付體驗

民眾旅居海外工作、出國留學人數在疫後快速反彈，亦有大量外籍移工、外籍留學生來台就業與就學，萬事達卡覆蓋全球超過180個市場並支援超過150種貨幣匯兌的跨境匯款服務(Cross-border Services)，得以協助銀行端及合規支付業者強化其跨境匯款服務業務。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡《新世代匯款解決方案白皮書》 顯示，七成以上的北美與亞太區受訪企業認為數位化的跨境匯款服務將有助於其業務成長；但也有近三分之一的企業與消費者認為，跨境匯款實際收取的手續費及到匯時間不夠透明。

為解決傳統跨境匯款的痛點，萬事達卡跨境匯款服務以API串接協助銀行端與合規支付業者，讓消費者與企業的所有跨境匯款流程只需透過網路銀行或APP一指完成，省去過往要臨櫃辦理的時間，並能享有近乎即時到匯的優勢。

目前在台之個人亦或中小企業的經常性跨境匯款需求成長快速，然而消費者與中小企業在進行跨境匯款時也常遇到不同的挑戰。不管是家中有孩子留學在外，父母需要進行學費和生活費的匯款；或是派駐海外的民眾與在台近74萬外籍移工或外籍白領，會定期將薪資家用匯款給家鄉親人。

或者有頻繁支付海外貨款需求的代購業者，他們透過目前傳統跨境匯款，不僅到匯時間偏長，可能須3至5天，且無法知道實際到匯時間，而必須時刻緊盯帳戶確認外，還得要被中轉行扣掉作業費用等高昂手續費，收款人其實無法收到全額費用。

目前遠東商銀（2845）與台新銀行（2887）已導入該服務，民眾透過銀行APP即可輕鬆享受近乎即時到帳的跨境匯款服務。

萬事達卡的中文客服線上服務，可以即時協助處理客戶跨境匯款時的種種疑難雜症，銀行及合規支付業者的員工無須擔心語言隔閡。此外，使用萬事達卡跨境匯款服務的銀行端及合規支付供應商不僅不需要在境外額外開立往來帳戶即可提供客戶完整服務；款項接收方可以透過匯入帳戶、支付卡片、電子錢包或是領取現金等多種管道接收款項。