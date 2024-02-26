首屆永續金融評鑑 元大銀領航排名前20%

金管會日舉辦第一屆永續金融評鑑頒獎典禮，元大金控身為永續金融先行者聯盟之一，旗下子公司元大銀行亦不遺餘力發展綠色金融商品及服務，這次評鑑於34家銀行同業中排名前20%，位居前段班，推動永續作為再獲肯定。

元大銀行掌握風險前瞻布局，自2021年2月起即成立「綠色產品小組」推動永續發展，2023年進一步設置專責暨常設性組織「永續發展委員會」，轄下並設有ESG相關功能性小組進行專責分工，定期檢視執行需求整合資源。

元大銀行遵循集團永續發展路徑，在自身營運減碳方面，透過科學基礎減碳目標(SBT)的方法學設定目標，導入內部碳價機制(ICP)及ISO 50001能源管理系統，使減碳效益價值化，2022年全行溫室氣體排放減量近8%，目標2050年實現淨零碳排。元大銀行並透過金融業對於投融資對象的影響力，推動永續連結貸款，引領客戶關注營運對於環境的影響。

在推動永續金融產品及服務上，元大銀行網路銀行APP為全國首創的數位金融零碳APP，並設計「鑽金碳吉」個人碳帳戶，換算客戶使用線上金融服務節省的紙張數量，喚起大眾減碳意識。元大銀行於2024年2月取得環境部核發「金融線上服務碳標籤」，將進一步升級「鑽金碳吉」個人碳帳戶，連結環境部之環保綠點、捐款公益活動，並增加多元電支夥伴合作。此外，元大銀行亦建立消費者端永續減碳專區增進互動體驗，鼓勵更多客戶一同加入減碳行動。

因應近年來猖獗的詐騙事件，元大銀行除於2023年加入內政部警政署刑事警察局的「鷹眼識詐聯盟」外，更於2024年啟動自行開發之AI智能模型「天網模型」，由專業人員進一步審視及覆核天網模型產出的異常資訊，並快速採取適當作為，及時阻卻異常帳戶之資金流動。近兩年阻詐金額逾新臺幣4.5億元，防詐作為亦獲得行政院及警政署表揚。

元大銀行亦關注與利害關係人溝通及回應永續議題，2023年獲證交所評選為盡職治理資訊揭露較佳名單；亦要求往來供應商於採購合約納入「供應商永續採購條款」與「誠信經營條款」，促進供應商遵守ESG及誠信經營相關規範，將永續經營的精神擴及至利害關係人。

金融業為推動經濟發展的核心，元大銀行善盡社會責任，將永續理念融入企業文化與營運策略，體察金融時勢積極投入資源與消費者、投資人及產業合作，為後代子孫提供更美好的未來。