美債殖利率1月衝高 億元級財管大戶再進場衝刺

美債殖利率1月衝高，使億元級財管大戶再進場衝刺。根據金管會最新統計，今年1月億元級資產大戶的美元存款較12月減少，但債券、境外結構型商品、和基金都同步增加，銀行業者預期，這三種商品的增加，都和美國政府公債殖利率在1月再衝高有關，億元大戶找到逢低進場的切入機會，挪移存款加碼投資，希望在下半年聯準會降息之前，伺機布建更多部位。

據金管會所公布的最新統計，1月底的高資產大戶的整體資產結構，存款占比49.9%，較去年12月減少1.4個百分點、保險占比12.5%則持平、基金占比11.9%則較12月增加0.1個百分點、債券占比12.1%增加0.5個百分點、境外結構型商品占比6.8%增加1個百分點。

銀行業者對此指出，除了債券占比大增0.5個百分點之外，基金和境外結構型商品的增加，都以債券標的為主，且現在客戶主要以布建長天期公債居多，以伺機實現更高的資本利得。

銀行高資產業務亦可望進一步開放讓高資產大戶的金融外幣資產進行質借。金管會明確指出，正研議是否讓銀行的高資產客戶外幣資產來辦理質借進行外幣融資，預計今年第三季評估結果將出爐，銀行業者預期，倘若金管會進行相關政策鬆綁，則對大戶投資外幣資產將帶來更多融資便利性。

另據金管會截至1月底統計，目前共發出11家銀行業者的財管2.0執照，除了1家尚未開業之外，已營運的共10家銀行，合計這10家銀行的億元級高資產客戶數共有7328人，另外高資產客戶資產規模共達約當新台幣8842億元，相較去年12月底，都有超過3%以上的成長率。

對於資產規模較去年同期大幅增加，金管會銀行局副局長林志吉分析，除了財管2.0的銀行家數持續增加之外，銀行不斷開發新產品，和人才培訓的投入，均帶來加分效果。

據金管會統計，1月底高資產銀行前三大，仍是「老面孔」，中信銀以資產規模1792億元、客戶數1756人，雙雙奪冠；兆豐銀則分別以1698億元、1384人居次；合庫銀則分別以1499億元、1264人居第3。

另外證期局也統計，截至今年1月底止，共8家券商取得財管2.0執照，總資產規模達1517億元，其中較12月大增7.44%，客戶數合計達857人，較12月增加4.51%，並以複委託、財管及自營三種方式，來辦理高資產理財業務，其中尤以複委託累計交易金額達1422億元、占比高達94%，財管及自營交易金額分別為50億元及45億元，占比各為3%。

在前三大的統計方面，資產規模以永豐金證、國泰證、兆豐證為前三大，分別為723億元、487億元、207億元，客戶數則以永豐金證、兆豐證、國泰證居前三大，分別為353人、172人、139人。