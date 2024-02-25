ESG績效卓著 中信銀入選首屆永續金融評鑑銀行業前20%

中國信託商業銀行積極落實ESG永續作為，依循「責任營運」、「永續成長」與「共榮社會」三大策略發展金融服務，呼應金管會永續金融評鑑參考國際趨勢、兼顧在地業務環境及發展進程之設計精神，且在推動淨零轉型上績效卓著，於34家參與評鑑之銀行業者中，獲金管會公布之首屆永續金融評鑑排名前20%肯定。

「第一屆永續金融評鑑頒獎典禮」於23日假台灣金融研訓院菁業堂舉行，金管會副主任委員蕭翠玲出席頒獎典禮、中國信託銀行副董事長詹庭禎代表受獎。永續金融評鑑實施目的為提升金融業主動因應氣候變遷相關風險及實踐ESG能力，引導利害關係人共同重視永續發展，中信銀行2019年起自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB）並配合中國信託金融控股公司參與多項國際倡議、永續金融先行者聯盟等，積極確保重點發展之永續領域與全球趨勢及政策重點一致。

進一步分析永續金融評鑑結果發現，中信銀行近年在氣候變遷因應及淨零轉型構面成果顯著。響應2050淨零排放，中信銀行依循中國信託金控科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT），除自身營運減碳外，持續調整投融資部位，並建立中長期減碳計畫，同時積極與客戶議合並推廣永續金融產品，攜手邁向淨零碳排。截至去年底，中信銀行所承作之綠色貸款及永續績效連結貸款，餘額較前一年度達雙位數成長。此外，中信銀行籌組多個國內大型太陽能專案融資，並統籌主辦廢棄物再生燃料電廠專案融資，離岸風電部分，截至去年底累計專案融資聯貸主辦金額逾新臺幣4,100億元，持續支持能源轉型。

在金融消費者保護及公平待客構面，中信銀行持續推動「公平待客及服務品質」及「金融友善服務」，於全臺逾7,300臺ATM提供無障礙服務，目標無障礙ATM臺數維持銀行業之冠；零碳產品服務方面，中信銀行線上理財服務繼2022年取得國內外碳足跡雙認證，去年亦取得英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）頒發PAS 2060碳中和認證；參與臺灣碳權交易所第一批碳權交易，購買之碳權將運用於中信銀行信用卡、ATM服務，以及線上服務碳中和。展望未來，中信銀行將持續響應國際趨勢與政策，發揮金融影響力，透過創新及數位轉型的核心能力，促進低碳轉型與永續變革。