電支都是誰在用？ 3大電支統計揭使用者輪廓

國內電支持續發展，根據金管會最新統計，未歸戶電支使用者達2,713萬人，電支目前主力使用族群到底是哪些人? 根據國內前3大電支統計，3家業者用戶男女比均落在4比6，並以25至30歲為最主要消費族群。

街口支付、一卡通及全支付為國內前3大電支業者，3家用戶數合計市佔率逾六成。街口使用者分析指出，使用者男女比為4比6，而用戶年齡層則主要落在25歲至45歲間。街口表示，確實有觀察到女性更傾向關注優惠資訊、善用各項支付工具賺取回饋，不過街口支付的性別比例差異有持續縮小中，而各家業者比例差異可能還是與支付通路或其他服務項目有較大關係。

一卡通近期於「2024年ESG白皮書」揭露，男性及女性使用者分別佔44%、56%，主要使用者年齡分布為21歲至40歲，且21至30歲比例略高於31歲至40歲。而在常用通路上，一卡通資料顯示停車、量販、家居及百貨等主要消費場域主力消費者均為26歲至30歲用戶，而餐飲通路則出現分歧，女性消費主力集中在21歲至25歲，而男性則為26歲至30歲。

全支付則表示，由於上線初期時，主要通路為全聯，因此當時男女比為3比7，且主力用戶為40歲以上婆媽族，不過隨著外部通路不斷增加，最新的統計顯示，男女比落在4比6，而用戶平均年齡也下降至30歲上下。

業者分析，性別分布方面，「她經濟」當道，消費市場以女性為主力，且根據使用者分析顯示，女性也確實更關注優惠及回饋資訊，因此信用卡應也呈現相近數據；而年齡分布方面，則以有一定經濟基礎，也願意嘗試新支付方式的Y世代為主要客群。