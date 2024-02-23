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董座異動沒影響 台中銀每股股利配0.96元創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀行（2812）今天晚間率先上市銀行股公布2023年盈餘分派案，決定配發每股股利0.96元，創下歷來股利最佳水準，比上一年度配發每股股利0.72元成長三成多，且股利配發率超過銀行法上限七成，來到73%多。其中現金股息為每股0.4元，股票股利為每股0.56元。

台中銀的股利配發率可以超過七成上限，是因為上一年度因投資部位未實現損失影響淨值項下其他權益減損，限縮上年度股利發放，這部分在投資評價轉正後得以迴轉至可分配盈餘，因此使得台中銀的盈餘分派金額增加，配發率才得以超過七成。

台中銀今天董事會通過2023年財報，累計2023年全年稅後純益68.21億元，比2022年獲利大幅成長近28%，並創下歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.31元，而台中銀2023年第3季季報淨值項下其他權益即已轉為正數，因此迴轉利益挹注可分配盈餘，使得台中銀配發股利水準隨獲利同創新高之外，股利增加幅度也超越獲利成長幅度。

日前台中銀爆發遭檢調搜索事件，原任董事長王貴鋒交保候傳，金管會並以內控疏失處分台中銀罰鍰1,200萬元，董事長王貴鋒停職三個月，2月上旬台中銀董事會已通過由常務董事廖學縣代理董事長職務至處分期滿，台中銀今天董事會並通過將於5月24日召開股東常會，討論股利配發等案。

台中銀行 股利

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