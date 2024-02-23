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股匯不同調 台股衝上萬九、台幣今貶3.6分收31.555元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
新台幣23日由升轉貶，終場以貶值3.6分收31.555元，創逾一個月新低。 聯合報系資料照
新台幣23日由升轉貶，終場以貶值3.6分收31.555元，創逾一個月新低。 聯合報系資料照

台股衝上萬九，惟受到美債殖利率回彈，熱錢持續匯出，股匯不同調，新台幣23日由升轉貶，終場以貶值3.6分收31.555元，創逾一個月新低，台北與元太外匯公司總成交量縮至16.925億美元。匯銀主管指出，下周逢月底，應有出口商拋匯支撐新台幣，惟仍須關注外資動向，是否有逢高調節台股跡象。

外資今日瘋狂加碼台股，大買破300億元，台積電（2330）領攻下，台股一舉突破萬九，惟受到 AI 股走高後賣單調節，終場跌破萬九，上漲36.41點收18889.19點。

新台幣今日開盤價為31.5元，但盤中由升轉貶。匯銀主管指出，外資持續匯出，促使新台幣一度貶至31.58元，終場以貶值3.6分收31.555元，創逾一個月新低點。

匯銀主管指出，市場關注美國聯準會（Fed）第2季利率政策動向，美Fed官員多數不急著降息訊息蔓延，美債殖利率回彈，吸引資金匯出投資需求，加上美Fed降息時間點恐遞延的預期氣氛催動，促使外資且走且看，雖然大舉買超台股，但尚未見到資金大舉匯入力道，新台幣短線貶值壓力存在。

展望下周，匯銀主管認為，逢月底出口商拋匯需求將逐步擴大，新台幣不易出現大幅貶值，台股漲至萬九可能有壓力存在，未來一周估新台幣將在區間整理，估落在31.5到31.6元。

根據央行統計，今日美元指數升值0.2％，新台幣貶值0.11％，貶幅小於人民幣貶值0.17％、韓元貶值0.17％、星元貶值0.18％、日圓貶值0.29％。

台股 外資 新台幣

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