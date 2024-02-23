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南山獲准銷售投資型保單 尹崇堯：將有好消息

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

南山人壽2019年時，因更換核心系統「境界成就」導致系統大亂，遭金管會裁罰限制停售投資型保單，直到系統缺失改善，在長達4年後獲金管會認可，並於今年1月2日解禁。23日於第1屆永續金融評鑑頒獎典禮會後，南山人壽董事長尹崇堯表示，近期將有「好消息」。

南山人壽於2018年更換資訊系統「境界成就」，但系統上路卻問題叢生，屢遭民眾投訴，因此於2019年時，遭金管會裁罰3,000萬元，並限制不得承作新的投資型保單。在經過逾4年調整後，金管會1月時表示，已發函同意南山人壽重新上架投資型保險商品。

南山人壽於永續金融評鑑中，獲得保險業者前20%佳績，今日尹崇堯親自出席受獎，典禮會後，尹崇堯表示，南山人壽目前正進行投資型保單銷售的教育訓練及輔銷工具的準備作業，預期市場很快便會從南山人壽業務員那裡聽到好消息。

觀望今年國內景氣，尹崇堯認為，在降息環境下，台灣景氣應該會有不錯的表現，而南山人壽今年也會努力提升業績。

南山人壽 金管會

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