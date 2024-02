春未暖花先開 法人：將氣候變遷的風險轉化為獲利契機

根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務局今 (2024) 年2月9日統計,今年1月是1940年有記錄以來最熱的1月,且是自去年6月以來連續第八個月創下同期最高氣溫。暖冬影響,台灣中南部櫻花、黃花風鈴木搶先盛開,日本氣象廳也預告今年的櫻花季會提前。富蘭克林證券投顧建議,在2024年全球將加速氣候行動的環境下,看好具備氣候變遷應變能力的企業將脫穎而出,投資人可將全球氣候變遷主題型股票基金列為長期投資配置,採取分批加碼或定期定額方式,將氣候變遷的風險轉化為獲利契機。

富蘭克林證券投顧表示,根據美國時代雜誌今年1月16日報導,2024年必須是氣候行動指數型增長的一年(2024 Must Be the Year for Exponential Climate Action)!為了達到控制全球升溫在1.5°C內的目標,2030年前將溫室氣體排放量比2019年減少43%,2024年距離2030年僅有不到六年的時間,聯合國秘書長安東尼.奧古特雷斯指出,考量目前各國設定的排放目標和1.5°C目標間的差距猶如峽谷般的巨大,須加速推動五大氣候行動,包括落實國際能源總署的淨零排放路徑、逐步淘汰化石燃料、擴大對南方國家融資、協調淨零行動及賦予公眾權力。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示,2024年氣候變遷主題將迎來重要轉折,預期聯準會等主要央行的貨幣政策將轉為寬鬆,將帶動氣候變遷股票營運及估值回升。由於氣候變遷股票屬於資本密集產業,不論是風力發電渦輪機、太陽能裝置等替代能源產業,或是為了提高能源效率而升級的產品或是購買電動車的消費決策,隨著利率自高檔下滑,2023年的逆風將轉為順風。此外,隨著極端氣候對全球的威脅更加嚴峻,要把全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高出1.5°C情境已越來越不切實際的情況下,全球必須持續強化脫碳的承諾和努力,包括今年四月美國證交會(SEC)將公布對氣候風險揭露的規定等,預期將引導更多企業投入應對氣候變遷的努力。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色:1.精選全球減碳龍頭,風險報酬等級RR3的全球股票型基金:現階段基金配置為歐洲43%、北美30%及亞洲21%,主要布局產業分別為工業27%、原物料24%、科技21%及公用事業11%;2.除了自己減碳,更重視「幫別人減碳」的企業,卡位低碳經濟的贏家;3.從源頭開始減碳:加碼能源轉型所需的原物料產業;4.結合AI+氣候變遷兩大商機;5.歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金,同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。