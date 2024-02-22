台股飆漲市值破60兆大關 一個多月就達成年度目標

輝達（NVIDIA）財報報喜，台股在外資認錯回補164.5億元下，大漲176點，收18,852點，續創歷史新高，櫃買指數則刷新逾23年新高；連帶推升上市櫃總市值衝高至66.17兆元，續創新高，其中，集中市場市值突破60兆大關，達60.14兆元，開年才一個多月已經達成證交所年初喊出的60兆元市值目標。

輝達財報、展望超乎市場預期，帶動22日亞股普遍走強，台股、日股均創新高，日經指數昨（22）日飆破3萬9,000點，單日大漲2.2%，收在39,098.68點，改寫歷史新高，台股也以18,852點締造新猷。美股四大指數同步噴出，當中那斯達克指數大漲2.3%、費城半導體指數漲幅更達4.34%。

臺灣證券交易所董事長林修銘在歲末新春記者會時指出，2024年證交所將推動五大策略，包括壯大資本市場，提升市場價值；鏈結利害關係人，落實永續再造；落實普惠金融，增強投資人保護；強化維運韌性，降低市場風險；證交所集團雙軸轉型，2023年啟動第一階段數位轉型，2024年第二階段推動數位轉型，打造永續、高效能服務。

林修銘並訂下集中市場多項目標，包括台股市值將挑戰60兆元，年成長5%，整體送件公司家數38家，年成長21%。

對於如何壯大資本市場，他表示，「市值及流動性」規模對外資投資決策的重要性，因此證交短期目標做法有二：一是提升已上市公司市值，透過強化投資人關係，增進不同規模上市公司曝光，例如鼓勵市值超過百億元公司增加法說會頻率、透過以大帶小策略，增加中小型公司價值；二是證交所增加與國際券商、保管銀行合作，透過海外引資，在台舉辦大型國際投資論壇等方式，提升台灣資本市場及上市公司能見度。

中長期作法則分兩面向，包含延續產業競爭優勢與活絡台股量能。前者，持續攜手國發會、數發部、經濟部、文化部、新創及數位產業協會，並引導創投公會、創投基金資金活水挹注；後者是爭取當沖降稅延長、提升IPO籌資效率等。