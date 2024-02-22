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永豐金證券程式實盤交易大賽開始報名 量化交易打造券商差異化亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
量化交易龍頭券商永豐金證券與台灣量化交易協會宣佈，2024年「第二屆程式實盤自動交易大賽」開始報名，競賽期間從3月18號至4月1日「41AI日」期11天，並於「41AI日」進行實盤戰況轉播。永豐金證券／提供
量化交易龍頭券商永豐金證券與台灣量化交易協會宣佈，2024年「第二屆程式實盤自動交易大賽」開始報名，競賽期間從3月18號至4月1日「41AI日」期11天，並於「41AI日」進行實盤戰況轉播。永豐金證券／提供

台灣量化交易協會與量化交易龍頭券商永豐金證券宣布，2024年「第二屆程式實盤自動交易大賽」開始報名，競賽期間從3月18號至4月1日「41AI日」共為期11天，並於「41AI日」進行實盤戰況轉播及線上參賽者策略交流。永豐金證券表示，量化交易吸引新一代程式交易投資人參與，2023年永豐金證券API成交金額達2,796億。

去年首次舉辦程式實盤交易賽吸引26隊參加，今年的競賽設計考驗參賽者XQ自動交易的策略開發技巧，期待藉由模擬競賽找出市場上更多量化交易的隱藏高手，協助更多投資人學習運用。

「第二屆程式實盤自動交易大賽」使用「XQ全球贏家」虛擬交易平台進行，交易標的為台股現貨，初始資金為1,000萬，每位參賽者根據當日已實現損益進行排名，每日於活動官網公告。永豐金證券指出，參賽者需自行在交易腳本上開發交易策略，並於競賽期間執行自動化交易，冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元、優勝兩名各6千元。除此之外，得獎者可獲得與量化交易專家專屬晤談時間，加深投資人之間的緊密交流。線上購票的聽眾亦能遠端參賽。

永豐金證券成立投資顧問部以量化交易為主軸API程式交易逐年成長，2023年成交金額達2,796億，穩居市場龍頭，觀察量化交易投資人除了輕壯年族群，更已拓寬到資深股民，量化交易的接受度持續增加。根據永豐金證券量化交易團隊分析，年輕族群的量化交易運用，以透過程式回測提升當沖策略、短波段策略的勝率，以及利用自動交易進出場的客戶較為常見；資深股民則是偏好透過自動化選股節省做功課時間，交易週期偏長。

永豐金證券量化團隊表示，差異化的量化服務，節省客戶選股時間、及盤中盯盤等待進出所費心力，自動交易能避免人性造成的決策失誤，進一步的降低客戶的陣亡率，提升客戶的黏著度，將會是未來券商市佔率版圖變化的一大亮點。

永豐金證券創辦「41AI日」進入第六年，從2019年4月1日發起第一屆小型交流會，逐步發展成大型售票研討會，2023年首度舉行實盤交易競賽，為台股量化交易圈開啟溝通互動新模式。今年活動訂於4月1日於台大集思會議中心舉行，2月19日開始售票，早鳥優惠到3月17日止，團購票與豐XQ殿堂會員另享有專屬優惠。「第二屆程式實盤自動交易大賽」開始報名，凡報名競賽者即可免費享有早鳥優惠價，若於3月22日第一階段期中成績結算，排名前10者可享有免費入場券乙張，歡迎投資人共襄盛舉。活動官網：https://www.sinotrade.com.tw/ec/202441TC/index.html

台股 永豐金

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