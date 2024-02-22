元富期貨迎金龍 交易「外期」送iPhone

新光金控（2888）旗下元富證券子公司元富期貨，喜迎金龍年，趁勢推出「金龍賀歲送iPhone」活動，即日起至4月30日止，凡交易所有海外期貨，不論新舊戶只要完成指定任務即可獲得豐富獎勵。此外，新舊客戶累計交易量達門檻，不需抽獎即送iPhone 15 Pro Max 512G及高額回饋金等好禮。元富期貨持續透過「快點贏」APP及「贏家快手」平台提供投資人即時報價及下單服務，新的一年可望激勵國外商品交易量再創新高。

元富期貨總經理黃正雄表示，近年國際地緣政治風險頻傳，中國的房地產接連暴雷，展望2024年，金價的動向將繼續受到多方面的因素影響，預計在第二季末，美國聯準會(Fed）可能開始實施降息政策，這種情況下，黃金可能有進一步上漲的潛力。市場上和黃金有關的商品非常多，但多數都無法多空靈活操作，而相較之下，CME微型黃金期貨不僅可以多空靈活操作，且可全天候交易，而CME微型黃金期交易保證金一口僅約913美元，對於投資人來說相對容易入手，是非常具有彈性的交易與避險管道。元富期貨顧問部未來將提供更多外期交易策略，助投資人對國外期貨市場交易有更精闢的了解。

元富期貨看好外期商品發展趨勢，推出「金龍賀歲送iPhone」活動，即日起至4月30日止，回饋客戶提供豐富獎勵，包括「新戶見面禮」新開戶並成交任一筆外期商品，可獲得回饋金100元，成交口數含CME商品，再加碼送100元；「靜止戶回娘家」靜止戶成交任一筆外期商品，可獲得回饋金100元，成交口數含CME商品，再加碼送100元；活動期間同時申請國內、外期貨電子對帳單成功之客戶，可獲得回饋金100元。新舊客戶累計交易量達門檻，不需抽獎，直接送iPhone 15 Pro Max 512G及高額回饋金。元富期貨「快點贏」APP及「贏家快手」平台都能提供即時報價及下單服務，詳細活動辦法可於元富期貨官網查詢或洽元富期貨全台業務同仁。