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衝破2500元！北市辦公租金再攀新高 專家曝3走向

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市辦公租金再攀新高，企業、高資產族投資意願增。圖／信義全球資產提供
北市辦公租金再攀新高，企業、高資產族投資意願增。圖／信義全球資產提供

信義全球資產公司發布最新商用不動產季報，北市辦公室平均租金已衝破每坪2,500元，單價再攀歷史新高。信義全球資產公司觀察，2024年商辦市場延續去年勢頭，企業承租需求強勁，屋齡新、具備ESG概念的辦公室最受租客青睞，租金持續創高，也吸引企業、高資產客群積極進場布局收益。

信義全球資產公司發布2023年第四季商用不動產市場調查，全新頂級辦公室陸續進場，為商辦市場再添成長動能，帶動租金揚升，台北市主要辦公商圈平均租金來到每坪2,561元、年增7%；各級辦公室中， A+級辦公大樓平均租金來到3,605元、A級辦公大樓平均租金為2,111元、B級辦公大樓平均租金為1,643元。

觀察北市各辦公商圈租金表現，較去年同期呈上漲或持平。其中信義世貿商圈頂級辦公室林立，租金水準居首位，隨著新頂辦大樓富邦信義A25總部進場，平均租金也推升至每坪3,659元、年增8%；敦南商圈、松江南京商圈、復興南京商圈及敦北民生商圈則均呈微幅增長，平均租金落在2,000元至2,300元之間。

信義全球資產公司總經理林三智分析，今年產業投資動能回穩，企業擴張、增聘員工，對大坪數辦公室需求日益增加，自用需求強勁支撐辦公租賃市場交易量，今年北市辦公租金將持續溫漲、不易跌，且會朝向三方向發展。

一，辦公室小換大、舊換新需求強勁，淨零排放已成主流趨勢，企業更傾向承租碳排放量低、具減碳題材的綠大樓，因此位在核心商圈、大坪數、屋齡新、具備ESG概念的新大樓會吸引付租能力強的企業租客。

二，看好辦公室租金穩健成長，高資產客群將加大力道投資辦公室產品，以獲取穩定收租效益。

三，考量辦公租賃成本居高，越來越多企業改為以買代租，購置辦公大樓對提升企業識別、厚植資產實力都有加分。

資料來源／信義全球資產
資料來源／信義全球資產

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