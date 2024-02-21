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日韓中星匯率今天都升值 新台幣匯率獨憔悴、貶破31.5元原因曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

熱錢賣股匯出，加上國內金融業持續加碼海外投資，國內股匯市今（21）日同步下挫，新台幣匯率終場貶值3.3分，收31.525元，連四貶並為逾一個月新低，總成交量擴大至20.21億美元。

匯銀主管指出，熱錢今天匯出至少5億美元，投信業也同步進場買匯，導致新台幣匯率承受較大的貶值壓力，收盤貶破31.5元，寫下逾一個月來的新低水準。截至今日為止，新台幣匯率已連四天貶值，累計貶值金額為1.61角。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下挫0.28%，非美貨幣升貶互見，但多數亞洲貨幣對美元挺升，新台幣匯率「獨憔悴」。

央行資料顯示，台灣主要貿易對手國貨幣韓元兌美元升值0.22%，超前星元匯率升幅0.2%，日圓與人民幣匯率均升值0.15%。

相較於主要亞幣，新台幣匯率今天逆勢貶值0.1%，連續兩天淪為「最弱亞幣」。

對於新台幣匯率走勢疲軟，匯銀主管分析，主要是外資匯出，又適逢國內金融業出走海外加碼股債投資，美元需求大於供給，導致新台幣匯率欲振乏力。

儘管新台幣匯率貶破31.5元後，吸引一票出口商進場搶賣美元，但力道仍不及外資與國內金融業的匯出潮；而進出口商、外資與國內金融業全都進場交易，促使匯市今天再度爆出逾20億美元的成交大量。

匯銀主管說，近期新台幣匯率除受到市場對美國聯準會降息預期的影響外，國內金融業加碼海外投資的買匯需求也扮演要角，預估短期內，新台幣匯率將維持31.2~31.8元區間波動。

台幣匯率 新台幣 金融業

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