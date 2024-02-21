富邦金控董事長：1月交出亮眼成績如「龍頭搖」期待今年續創高峰

富邦（2881）集團舉行新春團拜，由富邦金控董事長蔡明興主持。蔡明興致詞時表示，今年1月富邦金控展現高士氣、交出亮眼的盈餘、遙遙領先同業，而「好的開始就是成功的一半，龍頭先搖了一下、龍尾也會擺得很漂亮」。

時序進入龍年，各大金控陸續舉行新春團拜活動，富邦集團則是選在20日舉行，由富邦集團「二董」蔡明興主持；蔡明興在致詞時，除感謝同仁過去的努力、攜手共創高峰外，也祝福大家今年業績輝煌、平安喜樂。

蔡明興提到，今年市場仍有三大風險，包括通貨膨脹與利率是否如期下降，以及中國大陸景氣低迷影響全球經濟等。

儘管仍有相當多的挑戰和變數，他對今年經濟仍抱持審慎樂觀態度，預期會比去年溫和成長，富邦金在積極做好風險管控下，也會持續推動業務和ESG，相信在大家的攜手努力之下，今年一定能更創高峰。

富邦金控先前公布，2024年1月稅後純益為140.7億元，較去年同期大幅成長約131%，每股稅後盈餘（EPS）為1.08元，蟬聯金控獲利王寶座。

蔡明興提到，去年是很艱辛的一年，有很多市場經濟的變數，但富邦非常難得可貴，在大家齊心努力下，不論是業績、盈餘或ESG，都交出非常亮眼的成績單，相信今年將會是「龍騰馬躍、龍馬精神」的一年。