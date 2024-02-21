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LINE Pay 愛心捐款2023年募得逾6.2億、成長六成創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay2愛心捐款示意圖。 LINE Pay／提供
LINE Pay2愛心捐款示意圖。 LINE Pay／提供

行動支付帶來快速便利支付的好處，也促進公益團體數位轉型與提升線上募款效益，LINE Pay 今（21）日公布2023年愛心捐款平台募款成果，共為超過130家公益團體募得逾6.2億元愛心善款，總募款金額年成長超過六成、再創新高。LINE Pay 持續發揮行動支付領導品牌重要影響力，讓社會弱勢需求得以即時獲得挹注。

LINE Pay 愛心捐款平台以「即時快速」、「議題多元」、「小額可捐」、「簡單方便」四大特點連結公益團體需求與社會善款，2023年 LINE Pay 愛心捐款平台共匯集逾114萬筆捐款，較前年大幅成長超過七成，總計為超過130家公益團體募得超過6.2億元愛心善款，募款金額再創新高，平均每位用戶捐款頻率達3.47次也較前年成長，顯示越來越多民眾習慣透過行動支付進行捐款。

LINE Pay 愛心捐款平台讓用戶可透過手機24小時即時捐助，LINE POINTS 點數也能一點抵一元捐款，2023年用戶透過 LINE POINTS 捐款的比率為總金額的5%，點數也能匯集成巨大愛心。

LINE Pay 愛心捐款平台目前已串連近150個公益團體，涵蓋「青少年兒童照護」、「身心障礙服務」、「老人服務」、「婦女關懷」、「動物保護」、「國際救援」等13個議題，累積至今已上架超過1,300個募款方案，讓用戶可以根據自身關心的議題，捐款資助偏鄉醫療、支持弱勢就業、幫助孩童就學、拯救受虐動物、或關懷獨居長輩等，而 LINE Pay 觀察則發現，2023年用戶最關注的三大議題為「弱勢扶貧」、「青少年兒童照護」、「國際救援」。

LINE LINE Pay 捐款

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