電動車專屬保單 最快下半年問世

國內電動車專屬保單，最快將在今年下半年問世。產險公會昨天舉行新春團拜，電動車專屬保單成為聚焦重點，金管會保險局局長施瓊華指出，廿二日將由她主持會議討論專屬保單條款內容，預計最快三月推出示範條款、第二季完成參考費率審查，最快今年下半年就可以看到電動車專屬保單問世。

電動車問世多年，然而，目前保費架構上，電車、油電車與油車並無特別差異，這對電動車主來說相當困擾。

汽車業者分析，目前保費架構上，電車、油電車與油車並無特別差異，但由於電車一體性的零組件成本較高，且在新科技應用層面尚有許多未知風險，因此在核保風險評估上會相對謹慎，甚至許多業者根本不願承保電動車龍頭特斯拉。

但業者表示，雖然現在電動車專屬保單的細節還不確定，作為品牌方只能配合政府公告的辦法執行，但是一旦有了電動車專屬保單，對於車主來說，就能選擇更適合的保單，權益上也會更有保障，對於電動車發展也更有幫助。

也因此，金管會也希望能盡快推出電動車的專屬保單，來解決這個問題，讓民眾未來購買電動車不致「無險可保」，業者也能透過合理的費率，不致受到理賠負擔過大的衝擊。

據了解，在電動車專屬保單上，將涵蓋強制汽車責任險、車體險、充電樁保險相關的第三人責任險、目前金管會要審查的主要是車體險本身，其中重點也包括保險和理賠範圍的界定，例如，傳統甲式、乙式、丙式車險所規定理賠情境，在電動車則會規範不同的理賠情境和範圍，將在保險局開會之後進一步確認。

產險公會理事長李松季對此指出，在全球氣候、環境劇烈變遷之下，汽機車排放的溫室氣體破壞環境至鉅，電動車未來將成為汽車保險的主流，由於電動車車價、車輛零件、維修方式及損失幅度等皆與一般燃油車不同，產險公會已初步完成「電動車專屬保單條款」草案，已報送保險局審查。

保險事業發展中心董事長簡仲明表示，電動車保單費率需要參考損率來調整，也會透過搜集更多個案的資料，讓損率相關經驗值更加穩定，倘若成本差異很大，也將以漸進式方式進行調整，希望在費率訂定上，同時滿足適足性、適當性、公平性。