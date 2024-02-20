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2月13日美股大跌、11家期貨商海外下單異常 金管會要求做2件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

2月13日春節期間、遭逢美股大跌，有11家期貨商通報國外期貨報價及電子下單斷訊，讓投資人來不及平倉引糾紛；金管會說，主因是這11家期貨商上手複委託海外業者連結國外交易所使用的網路平台斷訊所致，已要求一、11家期貨商需積極和客戶協商，二、七月底前要求14家期貨商都需完備備援機制。

目前國內期貨商、要幫投資人下單投資海外，都需複委託國外業者，而這些上手複委託業者、與國外交易所間的資訊傳遞，多使用TT平台（是全世界主要資訊廠商、市占高），導致當TT平台斷訊、就一次波及了11家國內期貨業下單系統。

證期局副局長黃厚銘說，這次事件是因國外複委託期貨商系統異常，並非是國內期貨商資安事件，2月13日當天發生時，上手期貨商和國外交易所連線有備援系統可切換（CQG平台），無法切換者，就改以人工下單來處理斷線問題。

因TT平台斷訊是從2月13日晚上十點，直到2月14日下午五點45分，才全部恢復正常；11家期貨商中，有9家有備援機制，但還是有客戶糾紛。

官員解釋，因國外上手複委託業者和國外交易所斷線時，可能投資人早已下單，之後回報交易沒成功，才又再啟動備援系統，而2月13日那天道瓊大跌逾500點，因中間時間落差、價位已變動，讓投資人來不及平倉等，已要求期貨商與客戶做協商。

黃厚銘說，期貨公會已要求各業者需在2024年7月底前，透過上手期貨商下單到國外交易所時，無論是哪一個交易所，都需要有系統備援機制。據金管會掌握，目前14家期貨商中，已有12家全數完成建置備援機制，僅兩家尚未完成。

期貨

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