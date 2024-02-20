釐清法規爭議前 兆豐銀行：將暫停信用卡線上結匯業務

兆豐銀行原本推出信用卡換匯的手續費優惠，卻遭同業質疑是「行銷預借現金」的話術引發風波，對此金管會今天找兆豐銀說明。據了解，兆豐銀行內部已決定，在未釐清法規爭議之前，向金管會及外界重新說明評估法遵的結果之前，將暫停信用卡線上結匯業務。

由於中央銀行是在20年前發給兆豐銀函令，其20年來時空背景已有相當變化，再加上目前僅兆豐銀行一家當年有獲央行許可，預料兆豐銀行可能之後就此停辦該業務。

兆豐銀行早在20年前，2005年就已取得央行的核准，成為國內唯一可用信用卡來換匯的銀行，這20年來都可以使用這項功能，只是先前兆豐銀並未對此作宣傳，手續費也直接比照預借現金的費率來計算。

銀行局副局長童政彰今日特別在金管會例行記者會上，回應外界的關注說明金管會的看法。童政彰表示，信用卡法令規定有所變動，雖然兆豐銀在20年前取得央行函令：「但銀行本來就要對法規做滾動式檢討。」他強調，信用卡是支付工具，預借現金是要作為支應緊急需求，不能用來鼓勵借貸。

央行則在傍晚表示，央行當初只有同意網路下單，對未達50萬元的換匯，用網路下單及交換方式進行，並非直接開放同意兆豐銀使用信用卡預借現金功能來買外匯，因此在相關爭議尚未釐清之前，兆豐銀決定先暫停該業務，避免風波繼續擴大。

童政彰表示，民國94年之後，市場有發生重大變化，法令也有規範，所以一來兆豐銀必須要檢討相關規定，包括法遵文化並非在檢視要件而已，也要看法令規定的目的和本質，因此，不能鼓勵消費者使用信用卡預借現金功能，兆豐銀也必須向外界說明其法遵評估之後的結果。

至於其他的銀行是否可比照兆豐銀？金管會雖然未給出明確答案，但金管會重申，銀行在辦理業務時，必須再三檢視時空環境的變化，以及信用卡不鼓勵用預借現金來換匯，除非急需，因此，顯然不希望有其他銀行跟進。

至於兆豐因為手續費降低，所以對外揭露，這是否為行銷？童政彰則回應，主管機關不會認定這麼細，但銀行在作法遵評估時，要看業務單位的行為是否逾越主管機關的期待，也要以此向金融機構呼籲，法遵文化建構很重要，並非檢查要件一個個打勾，就落實法遵。

而對於兆豐銀調降每筆手續費至10元，原本也是希望作到「普惠金融」的便利性，銀行局認為，這是兩回事，降價是市場機制的問題。