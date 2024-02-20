國泰投信更新2024全球經濟展望 董座張錫：2025年台股ETF規模上看3兆

全球股市去年起受到AI浪潮席捲起伏兇猛，聯準會又遲未鬆口降息時程，全球經濟今年面臨利率、美中因素及地緣政治風險等多項風險環伺，但市場普遍預期今年將是股債多頭的投資好年，理財該如何布局，資金要往哪裡走？

蓬勃的ETF市場還有哪些機會跟好的標的？國泰投信更新「2024最新全球經濟展望」，國泰投信董事長張錫及張雍川更針對台股ETF市場和商品布局，提出專業見解，並由全球經濟與策略研究處副總王誠宏剖析經濟數據，分析重要市場。

張錫指出，台灣市場ETF規模從2020年底的1.7兆元已經翻倍增加到2023年底的3.8兆元，受益人數超過800萬人，等於1,200萬台股投資人中有超過七成的人將ETF納入投資工具，其中台股ETF規模就占了1.4兆元、有607萬受益人，ETF可說已成為全民運動，他預期今年台股ETF的整體規模有機會增加到2兆元，2025年甚至可到3兆元。

張錫表示，台灣ETF如此成功有四大因素，一是投資簡單、成分股透明，因此即使2020年股債市雙跌，台灣人越跌越買，規模和投資人數都有增長；二是報酬率和配息率，2023年多檔台股ETF報酬逾40%，配息率也很不錯，投資人獲得很大信心。

三是年輕族群的影響，現在ETF有很豐富的資訊來源，很多國泰永續高股息的投資人，是年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列；四是投資資金轉移，隨著更多元投資方式的出現，加上近期台股突破「萬八」股市一片看好，也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。今年若有機會開放主動型ETF，預計會增速整體市場的成長。

至於台股展望，張錫認為2024年AI科技類股仍會引領大盤基本面，台灣上市櫃公司盈餘將有機會大幅成長，台股可望還有10%以上的成長空間。他建議，若想投資台股，全台首檔破百萬受益人的ETF-國泰永續高股息，就是穩健型投資人的首選。

主因其持股均衡配置在電子、金融、傳產三大產業，可掌握各產業輪動契機，且注重企業永續發展。此外，國泰永續高股息成立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，讓配息真正進到投資人口袋，且雖被歸類為「高股息ETF」，但相較大盤更「追漲抗跌」，適合作為長期退休金規劃。

王誠宏則強調，2024年聯準會一定會降息，只是會「慢慢來」，目前的高利率與偏高通膨環境下，美國經濟增速仍然強勁，完全合乎「高壓經濟越能創造成長與偏高通膨並存的經濟運行模式」。

因此預料聯準會這次會且走且觀察，對於因為新冠疫情而發生的惡性通膨，雖然採取的是緊急升息，但降息則會採取有耐心的方式，估測最有可能在5-8月開啟降息階段，今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期，對股債行情都是雙多。

預估下半年全球景氣不確定性會降低，非科技產業也將進入復甦，資產配置建議由股債各半，逐漸加重股票的持有比重，首選科技與低估值修復板塊，搭配存續期間較長的債券。

談到2024年錢進ETF的策略，張雍川推薦近來債券ETF人氣王的國泰10Y+金融債，他表示國泰10Y+金融債布局世界銀行龍頭，如美國銀行、摩根大通、富國銀行和高盛等，均是耳熟能詳、大到不能倒的金融霸主，安全性高、違約率較非金融業更低。

國泰10Y+金融債日前已公告第一階段預估配息金額，讓投資人讚聲連連，他也看好金融債降息後的資本利得空間，有望「息價雙賺」，ETF在2月1日時出現31.7萬張成交天量，一舉改寫債券ETF歷史上最大成交量紀錄，連續多日成為市場盤面焦點。張雍川表示，國泰10Y+金融債是一款可以讓人晚上安心睡覺，白天不用費神盯盤的理想標的，也提醒最晚要在2月26日前買進或持有，才來的及領到此次配息。