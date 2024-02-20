產險公會團拜！電動車保單22日討論 最快下半年問世

隨著全球氣候、環境劇烈變遷，電動車市場迅速發展，全球各大車廠產能迅速擴大，電動車將成為未來發展的新趨勢。產險公會也於2023年研議並設計電動車專屬保單條款，目前已送至主管機關審查。保險局局長施瓊華表示，電動車保單條款將於22日由她親自主持討論，預計第1季推出示範條款，第2季完成參考費率審查。產險公會表示，電動車專屬保單最快將於今年下半年推出。

產險公會今日舉行春節團拜，理事長李松季於致詞時表示，回想去年此時，正是他與同業先進，為防疫保險四處奔走陳情以及主管機關金管會努力協助溝通，向行政院及衛福部爭取修改「法定傳染病」定義，期讓業者早日止血最重要一里路的時刻。過去一年的努力，產險業不僅善盡了賠付的責任，充分發揮社會安全網功能，並且揮別了疫情嚴峻挑戰，秉持再出發的精神，調整經營策略與步伐，重新交出了亮麗的成績單。

展望今年，李松季指出，隨著全球氣候、環境劇烈變遷，汽機車排放的溫室氣體破壞環境至鉅，取而代之的是新能源車輛的問世，電動車未來將成為汽車保險的主流，由於電動車車價、車輛零件、維修方式及損失幅度等皆與一般燃油車不同，產險公會有鑑於此，遂著手研議電動車專屬保險，公會也於2023年7月25日、8月30日及10月20日召開3次會議討論及修訂，初步完成「電動車專屬保單條款」（草案），並報送主管機關審查中。他說，「我們要先把電動車保單費率弄好，讓它生下來就是健康的孩子，在未來面對環境變化，可以有健康調整的空間。」

保險局局長施瓊華表示，電動車保單條款將於22日由她親自主持討論，希望可以讓速度加快，在今年能有個結果，預計第1季推出示範條款，第2季完成參考費率審查。

保險事業發展中心董事長簡仲明則表示，電動車保單的費率需要參考損率來調整，同時需要累積更多的量，經驗值會更穩定，這些成本都需要一併考量，若是成本差異很大，就需要以漸進式方式進行調整，希望能夠滿足適足性、適當性、公平性。