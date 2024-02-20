新光金增資新壽計畫 吳東進派有意見

新光金控昨天開董事會討論新壽增資案，會議歷時大約三個小時，公司派席次優勢通過「一一三年六月底資本適足率提升計畫」，但是，新光金創辦人吳東進派的獨立董事許永明出具表達保留意見，之後並由新光金對外公告，許永明指出，「大股東增資列最後選項萬萬不能也不該」。

新光金則表示，為積極回應主管機關期待，金控對人壽增資七十億元案，將盡早於今年第一季完成，並將促請財顧公司盡早於三月中提出研究方案，金控將配合於三月底開董事會討論，以利盡速提出今年對人壽增資五十五億元及協助人壽於六月資本適足率（ＲＢＣ）達標的具體計畫。

針對報告的兩大重點，分別是新壽對次順位債發行八十億元，以及由子公司上繳盈餘七十億元給新壽，金管會官員表示，次順位債發行八十億元，不足以完全解決新壽的ＲＢＣ問題，仍必須要靠現金增資。

另外，保險業者發行次順位債，也須符合一定條件，人壽發債的額度，也得看金控還留下多少發債部位給人壽使用，金管會也會審核，將等新光金把上述的改善計畫報告交給金管會，再做細部評估。

至於許永明對於新壽所提的「一一三年六月底資本適足率提升計畫」出具保留意見，主要有四大重點，首先，同意新光金增資人壽子公司，但對於目前公司所提增資計畫，除了人壽子公司發行次順位債以外，主要將以銀行與證券子公司上繳之盈餘來進行增資的作法，持保留意見。

其次，目前的增資計畫無法確保人壽子公司的資本適足率於六月可以符合規範，也未能履行公司對於主管機關現金增資的承諾，恐置公司於法律遵循風險中。

第三，公司可以思考並採用多元自救方案，但不應將大股東現金增資列為最後選項，否則恐顯然有違反「商業判斷法則」之虞。最後，建請公司盡速規畫並啟動大股東現金增資，以履行公司對於人壽子公司保戶及主管機關的承諾。