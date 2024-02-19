金管會審查新壽RBC提升計畫 將聚焦三大重點

新光金周一召開董事會通過由公司派提出的「113年6月底資本適足率提升計畫」之後，預計近二日內將由金控董事長陳淮舟與人壽董事長魏寶生雙雙出面向金管會提出說明，而據了解，金管會對於新光金所提出的這份改善計畫，將聚焦三大重點。

這三大重點包括：1. 綜合新光金、新壽的目前的舉債比例等財務指標，是否能讓新壽依照上周六董事會通過的決議發債？2. 新光金旗下新光銀行和元富證券等子公司上繳的獲利是否太多反而妨礙兩家子公司健全發展，必須要增加更多由新光金發行新股讓大股東參與現增的額度？3. 新光金所提出的增資計畫，能否真正達成新光人壽在6月底的RBC能達標，不要發生連續三次不達標的問題？

金管會相關官員即表示，次順位債發行80億元，並不足以完全解決新壽的RBC問題，仍必須要靠現金增資。此外，包括增資和RBC這兩個問題，也不見得能直接劃上等號，新壽得到多少增資是其中的過程，官員表示，重點仍在於RBC透過改善計畫之後，能否真正達標。

至於發債也並非想發就發，金管會也必須衡量是否符合發債資格，官員即表示，保險業者發行次順位債，也必須符合一定的條件，尤其人壽發債的額度，也得看金控還留下多少發債部位給人壽使用。

新光金這場歷時約3小時的董事會，雖然公司派挾董事人數多數優勢之下，最後動用表決，在新光金創辦人吳東進派董事三席全數反對之下通過了公司派提出的「113年6月底資本適足率提升計畫」版本，但吳東進派的反對聲音亦透過獨立董事許永明代出具的保留意見公告，清楚向外界傳達，尤其許永明高分貝強調：「大股東增資列最後選項萬萬不能也不該！」並要求立即辦現增，點出了在現金增資上，兩派董事看法最大的歧見所在。

根據吳東進派董事所提出最理想的方式，應是新光金辦理125億的發行新股讓大股東挹注資金給新光金，再增資新壽，而且要立即辦現增；但新光金公司派的主張，則是把金控發行新股讓大股東參與現增，放在最後選項，而且113年底預定再完成的70億新壽增資，即時同意吳東進派董事所提出的發行新股現增要求，額度最多也僅有55億的空間。

此外，吳東進派股東要求立即辦現增，但公司派則把現增放到3月中旬，由財顧提出計畫之後，再於3月底召開董事會決議。兩派人馬所提出的主張少有交集，最後仍得靠金管會的裁奪，來決定新光金現增之路何去何從。