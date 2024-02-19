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悠遊付呼籲會員綁定電子發票 中獎不漏接

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

許多民眾有發票兌獎習慣，悠遊付呼籲會員可設定手機載具歸戶，並使用電子發票，便可自動兌獎，避免與大獎擦身而過。

悠遊付表示，近期一名會員於去年11、12月份電子發票中200萬元，因事先有用悠遊付綁定手機載具歸戶，因此自動兌獎並確認中獎後，系統便送出通知，不會有發票遺失的風險。

悠遊卡公司表示，112年11、12月份電子發票開獎，共有10.4萬張悠遊卡發票中獎；悠遊付也有近4.5萬張發票中獎，還有一名悠遊付會員中200萬元大獎。若民眾以手機載具綁定悠遊付帳戶，可自動兌獎，中獎小額獎金還可自動入帳。

悠遊卡公司呼籲，民眾手上可能有很多張悠遊卡，若設定加入悠遊付，若中獎即可收到通知。另外，悠遊付APP選擇「悠遊卡載具歸戶」將手機載具綁定悠遊付，並開啟中獎發票獎金自動匯入，即可享受每期系統自動兌獎、中獎推播提醒、獎金自動轉入悠遊付帳戶，並且免扣千分之四印花稅。

設定花不到3分鐘，讓悠遊付成為你管理發票的好幫手，幸運中大獎。

悠遊付 載具 電子發票

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