合庫人壽「真美傳富」保險專案 保險保障增值回饋、保戶再享加值服務

合庫人壽推出「真美傳富美元利率變動型終身壽險定期給付型」，以3.95%宣告利率計算的「增值回饋分享金」作為保險費增購保險金額，適合需要較高保障，長期保險規劃的客戶，且增值回饋分享金不同選項可讓保險金運用更具彈性。

連續23度獲得金管會肯定為「提高國人保險保障」績優公司的合庫人壽，為滿足客戶長期的保險規劃，「真美傳富」投保年齡最高到70歲，7年期繳保障終身，並提供高保費以及自動轉帳累計最高4%的保費折扣。身故保險金分期給付的設計，避免一次給付保險金造成未妥當使用或被不當挪用之情形。此外，生命末期可申請提前給付保險金，讓保戶選擇完成未竟的夢想或是獲得更有品質的醫療照護，減輕家人的負擔。

合庫人壽總經理藍年紳表示，美元是國際主流貨幣，美元保單非常適合做長期的保障規劃配置，除此之外，合庫人壽還提供許多加值服務，包括「彈性喘息服務」及「實務指導員」等因應長照家庭提供的到宅服務，藍年紳表示，高齡少子化的現象導致許多家庭面臨照顧人手短缺或當遇到突發狀況卻不知道如何正確的照顧病人等情形，特別提供保戶照顧替手及入戶指導照顧技巧，為保戶打造更多元的服務生態圈。