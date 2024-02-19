央行是否降豪宅門檻 市場關注

繼財政部上周公告調整高價房屋（豪宅）認定標準後，據了解，基於「房市政策一致性」，中央銀行內部也在評估是否跟進下修豪宅門檻，但由於下修門檻將衝擊購屋者貸款額度，尤其民眾買房恐將動輒「觸頂」，因此是否調整預計會在三月的央行理監事會作出決定，而央行動向也引起金融圈高度關注。

央行在二○一二年六月採取限制豪宅貸款成數的規定，二○一四年修訂豪宅認定標準為台北市七千萬元、新北市六千萬元、其他地區四千萬元，貸款成數為四成；而財政部在課徵豪宅交易所得稅的認定標準，原本和央行一致，但財部上周公告，北市的豪宅門檻降至六千萬元、新北市降至四千萬元、桃園、新竹、台南和高雄降至三千萬元、其他地區降至兩千萬元。

金融業者私下形容，財政部調整豪宅認定標準，「是新任總統的『居住正義』政策開始啟動。」房價太高，使年輕人買不起房，財政部調整豪宅認定標準，金融業者認為是要讓房價降溫，因此央行會否跟進財部，更受市場矚目。

據指出，央行目前對於是否調降豪宅認定標準內部意見「五五波」，一方面豪宅貸款成數已降至四成，是一般貸款成數八成的一半，加上六都和新竹房價這幾年不斷上漲，公設比普遍超過四成，實坪超過卅坪的房價很容易「觸頂」，因此央行必須審慎評估。

銀行業者說，不論央行是否跟進財部調整豪宅定義，央行先前金檢銀行的房貸業務時，已嚴格查緝高價宅躲避央行成數限制的情況。

業者私下透露，近半年來央行在金檢豪宅貸款時鎖定四個重點，首先是全面盤查低於門檻值五十萬或一百萬元以內的貸款案，例如擔保品坐落在台北市，金額在六九五○萬以內的件數是否過多；第二，是否把豪宅分為兩戶門牌，以墊高貸款成數。

第三，是否藉由房屋和車位分開交易，以降低交易總價；第四，除了房貸，是否從貸款銀行或其他銀行，透過信貸等方式挪移資金補足房貸成數，或從舊房貸轉增貸。