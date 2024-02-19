快訊

新國會明開議…藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

台灣捐血率冠全球卻常鬧血荒 國人住院輸血率超過美3倍

秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外授信風險 財部促公銀注意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

立法院新會期開議在即，督導公股金融業務的財政部次長阮清華十七日邀集九大公股行庫總經理開會，討論九大議題，與會人士說，包括國際聯貸踩雷及內稽內控等偶發事件通報最受關注，阮清華表示須留意美國商用不動產價跌衝擊帶來的風險外，也提醒必須強化稽核，包括健全舉報制度，避免內部管理出現漏洞。

這是時隔八個月來，財政部再由次長召集行庫總經理舉行實體會議。由於美國利率仍處高原期，企業使用不動產成本太高，使商用不動產風暴持續，加上國際地緣政治因素對海外授信風險的影響，成為財政部示警行庫的重點。此外，去年公股行庫內部人事管理爭議頻傳，阮清華也要求行庫在人事晉用要依制度進行，內部的舉報制度必須順暢，而在財富管理等業務，稽核人員也要有一定的專業，避免稽核流於形式。

阻詐也是上周會議的另一個重點議題，財部找來去年行庫阻詐金額最高的台銀、合庫總經理施瑪莉、蘇佐政報告阻詐成功經驗。

美國 財富 風險

延伸閱讀

國泰世華 去年阻詐1,800件

國泰世華員工阻詐 展現核心價值

一小時連奔2銀行馳援 板橋警及時阻詐保22萬現金

外甥買吊車高雄婦金援百萬 警急call她媳婦霸氣阻詐

相關新聞

海外授信風險 財部促公銀注意

立法院新會期開議在即，督導公股金融業務的財政部次長阮清華十七日邀集九大公股行庫總經理開會，討論九大議題，與會人士說，包括...

央行是否降豪宅門檻 市場關注

繼財政部上周公告調整高價房屋（豪宅）認定標準後，據了解，基於「房市政策一致性」，中央銀行內部也在評估是否跟進下修豪宅門檻...

四家金控產險上月全都賺 富邦簽單保費創新高

產險業2024年元月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司獲利皆為正，合計四家產險1月賺11.46億元。其中，富邦產1月簽...

富國島丟包風波 履約險有望理賠

年代旅遊於春節期間在越南富國島丟包旅客引發軒然大波，由於年代旅遊有投保1,000萬元的請「履約保證保險」，中華民國旅行業...

一銀永續創新 催動獲利

第一銀行於17日召開「2024年全球經理人會議」，董事長邱月琴開場致詞時表示，第一銀行2023年稅前盈餘266.2億元，...

兆豐氣候變遷評比 績優

兆豐金控長期關注國際氣候變遷議題，致力推動環境永續發展，2023年CDP氣候變遷（Climate Change）問卷再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。