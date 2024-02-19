海外授信風險 財部促公銀注意

立法院新會期開議在即，督導公股金融業務的財政部次長阮清華十七日邀集九大公股行庫總經理開會，討論九大議題，與會人士說，包括國際聯貸踩雷及內稽內控等偶發事件通報最受關注，阮清華表示須留意美國商用不動產價跌衝擊帶來的風險外，也提醒必須強化稽核，包括健全舉報制度，避免內部管理出現漏洞。

這是時隔八個月來，財政部再由次長召集行庫總經理舉行實體會議。由於美國利率仍處高原期，企業使用不動產成本太高，使商用不動產風暴持續，加上國際地緣政治因素對海外授信風險的影響，成為財政部示警行庫的重點。此外，去年公股行庫內部人事管理爭議頻傳，阮清華也要求行庫在人事晉用要依制度進行，內部的舉報制度必須順暢，而在財富管理等業務，稽核人員也要有一定的專業，避免稽核流於形式。

阻詐也是上周會議的另一個重點議題，財部找來去年行庫阻詐金額最高的台銀、合庫總經理施瑪莉、蘇佐政報告阻詐成功經驗。