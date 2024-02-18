新光金董事會明登場 吳東進派董事將對公司派增資方案投反對票

新光金控將在明日（周一）召開董事會，據了解，新光金公司派在董事會議程上所提出的新壽增資案上，已提出由子公司上繳約68億、金控子公司再出約2億的方式來完成增資，由金控發行新股的方式確定被公司派排除在外，因此新光金創辦人吳東進派的三席董事，確定會對公司派在周六新壽臨時董事會通過的新壽增資和發債方案提出反對意見，堅持應由新光金發行新股辦理增資的方式進行，若動用表決，即使人數寡不敵眾，三席董事也會堅決投下反對票。

儘管新壽上周六召開臨時董事會，通過70億現金增資案，另外還提出了80億的次順位債發行計畫，新光金公司派也希望以此對金管會限期2月22日之前提出的人壽增資計畫交差，但該案恐怕難以在周一的金控董事會上輕易過關。

首先，儘管若動用表決，公司派仍可挾多數票讓該案表決過關，但屆時東進派董事不但會投反對票，而且會要求公司必須對外公告董事出具反對意見，再者，整個議事紀錄也將送交金管會備查，且金管會先前已再三疾呼新光金為新壽辦理發行新股的現金增資，但如今人壽所提出幾乎全由銀行、證券子公司獲利上繳的70億增資，及80億發債計畫，顯然不符金管會希望直接由金控辦現金增資的期待，因此即使金控通過公司派所提出的增資案，但屆時在金管會這裡被打回票的機率並不低，特別是金管會先前已數度表示：「發債並不是現金增資！」金管會是否核准新壽所提80億發債計畫，亦大有變數。

除了周一召開的新光金董事會雙方人馬的交鋒過程，接下來金管會對於新光金董事會通過的增資計畫，接受度如何也受外界高度矚目，尤其是新壽的RBC從去年6月、12月底，已連續二期不合格，再加上元月大虧損，RBC至少因此再掉3個百分點，但仍對主管機關要求金控發行新股來辦理現金增資一再迴避，後續金管會會否對新壽開罰，也受外界矚目。

新光金創辦人吳東進幕僚指出，若以新光金公司派所提出的新壽70億現金增資計畫來看，即使金管會認可80億的發債，去年底的RBC為179%再加上15%（以新壽規模大約10億現金約當RBC 1個百分點），RBC仍只有194%，倘若上半年新壽的獲利不超過60億，那麼RBC連續3期違規可能性大增，但新壽在匯率波動和龐大避險成本的夾殺之下，並無和獲利賭一把的本錢，反而是新光金去辦現125億的發行新股現金增資，來換取主管機關同意給予120億的不動產增值利益回饋，才是比較安全的作法，即使未發行次債80億，RBC也在203%，這也是東進派堅持要新光金辦理發行新股的現金增資主張最力之處。