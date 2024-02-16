國泰世華獲史蒂夫商業大獎5項肯定 居台灣企業之冠

國泰世華銀行長年打造永續企業，提供優質金融服務、發掘客戶潛在需求，強化金融體驗廣受各界好評，2023年榮獲有商業界奧斯卡之稱的全球性獎項「史蒂夫獎（The Stevie Awards）」肯定，於第20屆史蒂夫商業大獎評選中，奪下2金1銀2銅的好成績，獲獎類別橫跨「行銷」、「永續」、「科技」、「產品」四大領域，得獎數居本國企業之冠。

反轉金融品牌難以親近的印象，國泰世華多管齊下拉近與消費者的距離，除積極耕耘數位品牌、致力減低民眾使用門檻外，也推出各式貼近大眾生活的活動，深受消費者喜愛。如2022年即創金融業之先，運用ASMR的概念，打造出以不同貨幣數鈔聲為主軸的輕音樂系列《Gold Noise》，2023年再以該基礎結合不同國情的動畫，將聽覺、視覺串聯，推出「新台幣」、「美元」、「日圓」、「人民幣」等8支原創影音；此外，針對疫情期間民眾都必須佩戴的口罩，國泰世華亦展現巧思，運用棉花、亞麻、油墨等基調的香氛，製作出具有鈔票香氣的「富運香口罩」，讓用來隔絕病毒的口罩，多了一層「富貴、好運」的意義，也帶給民眾全新的品牌體驗。新穎的手法，也讓國泰世華自世界頂尖企業中脫穎而出，獲「消費者年度最佳品牌體驗類」、「年度品牌內容活動」兩項金獎。

國泰世華為打造符合客戶需求的多元場景服務，不斷深入發展更多符合客戶需求的產品與跨子公司合作服務。2023年下半年分別於CUBE App及CUBE網路銀行推出全新整合性保險服務專區，讓客戶可以快速查看於國泰人壽與國泰產險購買的保單，並同步提供個人化線上投保服務，依客戶不同時期需求，推薦適合的產險商品。CUBE保險服務專區上線後廣受客戶喜愛，一度使產險商品的線上申購量，成長超過過往同期的十倍。此外，國泰世華持續優化平台和發展創新商品，其中與國泰人壽合作，結合儲蓄與保險的「利即保」，首創將定存利息轉化為意外保障，是「儲蓄」兼顧「保障」的服務，榮獲史蒂夫獎「創新保險商品獎」銀獎。

國泰世華打破過往提供單一產品的服務思維，整合相應的行銷方式與流程，積極打造「極致個人化專案」，透過不同的金融服務場景，給予客戶個人化、一致化的金融體驗。如建立跨產品、跨通路的數據推薦模型，藉由了解客戶需求變化，動態迭代優化，探索個人化經營最佳路徑，發展如個人化劇本、特定客群經營等不同應用與情境測試，以提供每位客戶最合適的推薦結果，在特定客群經營中，數位互動率成長達到3倍。同時，國泰世華亦高度重視數據服務穩定度，透過自動化模型監控機制，完善模型生命週期的管理。極致個人化的運作模式，讓國泰世華成為每位客戶專屬的金融顧問，獲「最佳技術支援策略與實踐」銅獎。

重視永續發展，國泰世華長年在海內外推動永續金融，2022年借鏡在各地的成功經驗，與菲律賓代表性跨產業集團之一的Villar集團合作，承做12.5億菲律賓披索（約新台幣7億元）的永續連結貸款（SLL），創下菲國首筆永續連結貸款的里程碑。該筆貸款的資金，將提供給菲國最大民營水務公司PrimeWater運用，並設定了象徵減少水資源浪費、改善水質的永續指標，呼應聯合國永續發展目標SDG 3（健康與福祉）、SDG 6（淨水及衛生）及SDG 12（責任消費及生產），當PrimeWater如約達到相關指標，將可獲得利率優惠。國泰世華以金融核心職能，促進環境保護與照顧人民健康，該案例獲得「年度永續發展倡議 亞洲─紐澳區類」銅獎，成為目前為止，唯一獲得該獎永續類獎項的台資企業。