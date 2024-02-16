2月美銀美林經理人調查報告：全力買入科技股

美國通膨略高預期，但聯準會官員稱勿過度解讀單一通膨數據，加上零售銷售意外大減，推動殖利率下滑，股債市反彈。綜合彭博資訊等外電新聞援引2月美銀美林經理人調查報告顯示，自2022年4月以來，經理人調查首次認為全球經濟未來不會出現衰退，因此持續加碼股票，全力買入科技股，持續看好美股，並認為成長股表現將優於價值股。此外，超過八成五經理人認為未來一年內殖利率曲線將趨於陡峭。

2月的經理人調查中，針對未來美股的表現，41%看好大型成長股，30%看好小型股；淨七成經理人認為未來一年內通膨將趨緩，持續看好高品質債券的表現。

2月經理人預期企業獲利將轉弱的比例由淨21%下滑至淨5%，為2022年1月以來最樂觀，股票的配置則由淨9%加碼上升至淨21%加碼，美股則攀升7%至淨21%加碼，對科技股則由淨25%加碼大幅攀升至淨36%加碼。此外，經理人仍持續看好債券，對債券由淨3%加碼上升至淨6%加碼。對日股的看好度有所增溫，由淨6%加碼上升至淨13%加碼；資金則流出新興市場，從淨8%加碼下滑至淨8%減碼。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為科技、醫療與通訊服務。

就風險面而言，2月高通膨躍升為經理人最關注的尾端風險，地緣政治惡化居次，而美國商用不動產成為本月最可能的信用風險事件。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，其次為放空中國大陸股票與做多日股。

富蘭克林證券投顧認為，美國1月通膨高於預期，讓市場重新調整對聯準會降息時點的預期，加上美股今年以來漲勢又急又快，美債殖利率反彈牽動短線股債市波動再起，但無礙2024年多頭趨勢。儘管聯準會降息時點遞延，但降息趨勢已經確定，而AI發展也將進入快速成長階段，建議投資人掌握降息及AI兩大趨勢，核心部位首選平衡型及高評級複合債券型基金為核心，股市採分批加碼或以大額定期定額策略，參與AI趨勢(科技)、淨零轉型(全球氣候變遷、基礎建設)及亞洲結構性改革(印度、日本及亞洲小型股)等投資行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技股具有更高水準的長期增長潛能和強健的資產負債表，它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力，同時具備「進攻」和「防守」的能力。如今，隨企業獲利能力改善和需求持穩，我們認為科技股正接近成長重新加速的時期，而推動科技股的四個關鍵因素包含：1.經過幾個季度的疫情時代需求消化後，營收和獲利將成長；2.處於「應用」階段的數位轉型和生成式AI主題的長期需求具有彈性；3.更穩定的通膨和利率環境；4.相對合理的成長股估值。

未來大多數軟體產品都可望導入生成式AI，而為搶占市場，業界對生成式AI的軟體支出可望持續成長，根據IDC的預估，至2032年預計將達2800億美元，占總軟體支出比重12%，其中，網路安全、藥物發現、AI助理、編碼工作是最可能帶動這些額外軟體支出的領域，而業界從生成式AI所創造的營收則可望從2023年的670億美元大幅成長至2032年的1.3兆美元，複合年增長率(CAGR)約39%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，樂觀看待2024年固定收益資產高債息與政策轉向前景下潛在的資本利得機會，其中尤其看好企業基本面強韌的高品質投資級債，在經濟放緩環境下可望展現防禦效果。股市則需觀察企業營收與獲利成長應對高利率環境的韌性，投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，可多留意具評價面優勢的高品質股利股。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國經濟仍然強韌且通膨尚未達標，聯準會應不急於降息，美國公債殖利率仍可能再回揚，在這過程中乃開始拉長存續期間的良機。就債券類別，各類信用債利差已因去年底債市大漲後而收緊，投資級企業債成為投資人為防禦景氣下滑所追逐的標的，但整體評價面已不算太便宜，所幸債息收益仍居十多年來的高檔。非投資級企業債雖具高殖利率吸引力，但各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，以增加投組的收益空間。