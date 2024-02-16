小錢投資術善用現金流 兆豐投信採行「電支雞專案」

兆豐投信看好無現金支付趨勢，基金理財工具的普及化，與好好證券及全支付合作「電支雞專案」，民眾可用便利的方法，買入兆豐投信優質的貨幣型基金透過小錢投資術有機會天天享增益。

「全支付」與「好好證券」合作的「電支雞專案」是透過零存整付的概念，幫助投資人建立小額理財、定期存錢的習慣，更能掌握穩健優質的理財產品，像是目前投資人可以透過「電支雞專案」買入兆豐投信的兆豐寶鑽貨幣市場基金及兆豐美元貨幣市場基金，藉由好好證券與全支付平台的數位理財整合下，兼顧理財、支付、生活消費等一兼三顧等多元理財生態圈，創造投資人、支付平台、金融機構三贏局面。

兆豐寶鑽貨幣市場基金不用綁定時間，投資人不用擔心進出場時間點，資本利得收益則是免稅，日日享有增益機會，因此貨幣市場基金較適合為法人機構的資金或是小資族的閒錢停泊選項之一。

電支雞專案主要的概念，可邊消費、邊扣款的「零錢存」方式，讓更多投資人在消費同時，能不傷腦筋的情況下，透過小錢存下一桶金。

兆豐投信董事長陳佩君表示，投資人可利用無痛存錢術，讓存錢更加簡單，也能養成小額投資的紀律好習慣，一兼二顧透過小錢攢收益，非常適合社會新鮮人開始存一桶金，讓投資人得以更靈活運用理財規劃。

兆豐投信為提升客戶服務體驗品質，持續尋求與各領域優秀的跨業夥伴合作，共同打造更友善、更便捷且安全的數位金融環境，建構豐富的金融生態圈，提供客戶更多元的創新金融服務。