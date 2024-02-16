兌台幣0.2121 日圓超甜價 30年新低

日圓沒有最甜，只有更甜。日圓對美元匯率昨失守一百五十價位，加上台幣匯價又比日圓強，台銀十五日的日圓現鈔牌告出現○點二一二一元兌一日圓超甜價位，再創近三十年來新低價位。匯銀人士表示，日圓對美元匯率破防一百五十日圓兌一美元，日本央行看來只能設法阻止匯價下探一五五價位，以阻止輸入性通膨加劇，影響國內消費意願。

日圓匯價疲弱被強勢美元帶著走，日股卻滾燙無比呈現相反局面：受紐約前市股價大漲激勵，日本晶片類股領頭上攻，帶動東京股市日經二二五指數十五日上漲百分之一點二，以三八一五七點作收，改寫三十四年新高價位，且為一九九○年一月十一日以來，首度收盤站上三萬八千點。

分析師指出，外國投資人踴躍買進，押注日本經濟與企業新一波成長蓄勢待發。中國大陸經濟減速，大陸市場資金轉向日本尋求獲利，為日股漲勢推波助瀾。

日股強勢走多頭，日圓對美元匯率卻貶到一百五十日圓對一美元價位，相當疲弱，呈現股匯背離情形。

匯銀人士認為，若觀察日本政府動向，日本央行應該只會口水護盤，不會有實質干預日圓匯價行動，台經院則說，日本股市雖然衝高，但其企業並無實質顯著成長的業績支撐，甚至第三大經濟體地位不保，因此，日股走多頭應該是國際熱錢布局，暫泊日股所致。

畢竟，日本經濟意外陷入衰退，原因就是國內需求乏力，導致去年第四季國內生產毛額（GDP）連續第二季萎縮。以美元計算，去年日本經濟規模已經下滑至全球第四位，把第三大經濟體的地位拱手讓給德國，這也讓日本央行要結束負利率政策的前程蒙上陰影。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，日本央行已多次表態要放棄負利率政策的政策，結果都沒有，原因很簡單，因為日本政府負債龐大，如果日本央行升息，債台高築的日本政府將很難承受，「說不定等到美國都降息了，日本央行還沒結束負利率」。

孫明德指出，日本股匯走勢出現背離現象，美股漲多且美元強勢已久，國際資金預期未來美國要進入降息循環，因此部分資金前進亞洲，為了布局日圓，外資投資日股使日股大漲，但日股大漲並未帶動日圓升值，這是因為其他國家都已經歷升息階段，但日本仍紋風不動，國際資金趁低買進日圓，就等日本升息、日圓走升再賺一波。

市場預料，日本三月春鬥勞資談判後將調漲薪資漲幅，有機會為日本央行結束負利率鋪路。