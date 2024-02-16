專家教戰：日圓貶破150 就是理想買點

市場預期美國降息時程延後，加上日本銀行宣示寬鬆貨幣政策不變，使得日圓匯率在農曆春節期間持續走貶，昨天台灣銀行的台幣兌日圓匯率現金賣匯價，盤中最低來到○點二一二一，再創近三十年來新低價，對此專家建議民眾，日圓兌美元匯率若貶破一五○價位，就是理想買點，除了作出國旅遊經費之外，亦可直接用日圓投資日股，等下半年兼賺匯差。

日圓在日前再度貶破一五○兌一美元，專家認為今年還可看到低點。台新金控首席經濟學家李鎮宇就分析，在去年十一月，日圓兌美元匯價收盤價最低來到一五一點六五，亦有盤中一度破一五二的價位；他也指出，近二年來，市場愈來愈流行用日圓投資日股或日股基金，尤其是日本科技股先前被低估，他建議可選科技股或半導體股的基金，且樂觀看待日股之後一定會跨過三八九一五的歷史高點，雖然跨過之後短線會震盪，但長線仍看好。

對於先前日圓匯率從一五二升至一四一，李鎮宇認為，先前市場對美國聯準會上半年就會升息的預期過度樂觀，如今回貶至一百五十價位是必然的，他認為主要有兩大因素影響，一是美國聯準會降息時程：「現在至少延到六、七月了。」除了元月公布的美國CPI指標已預示通膨距達聯準會的百分之二理想目標值尚有一段距離之外，尤其美國總統大選對經濟的影響要在六、七月才會更顯著，因此美國的降息至少要到六、七月。

另一影響，李鎮宇指出，則是日本寬鬆貨幣政策至少也要等到六、七月才會有「利率正常化」的調整空間，尤其三、四月的春鬥結果對拉高薪資水準的程度如何，屆時才會明朗，日本銀行才會有更明確的指標來檢討利率正常化。

李鎮宇表示，近來外資流入股市，新台幣匯率升值，日圓與台幣一貶一升間，對台幣貶值幅度更大，現在可說是民眾買日圓的大好時機，李鎮宇也直接換算，以目前一五○的價位來看，大約一台幣可換四點七八日圓，倘若到一五二價位，「台幣與日圓就是一比五的關係。」

倘若以目前拿新台幣十萬元來換日圓，去年十二月中的高點匯價是○點二二四二，當時只能換到四四萬六○三○日圓，但若以目前匯價來換，大約可換四七萬一四七五日圓，中間就差了約三萬五千日圓。