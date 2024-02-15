新壽元月在六大壽險公司裡獨虧，背後是這3大因素

14家金控裡，新光金為最後一家公告獲利的上市金控，但有別於其他5家的大型壽險公司在元月淨收新台幣匯率貶值之利而大賺，唯獨新壽元月份竟呈單月虧損30.84億元，據壽險業界指出，背後主要有三大原因，台股投資部位實現獲利不夠、美債重押太多導致避險成本比其他業者大得多、以及避險操作看錯方向，使得新壽在元月份稅後大虧30億，成為六大壽險公司裡唯一虧損的一家，並使新光金即使在新光銀行繳出較去年同期獲利增加37%的成績，但最後金控仍單月虧損22.49億。

新光金董事會已確定在下周一召開，並且排入現金增資的討論案。儘管新光金在農曆年前已選定財顧，但由於元月份其他壽險公司都賺，惟獨新壽虧損，而且不只影響獲利還吃掉更多淨值，並使RBC離目標值更遠，這也將使得金管會要求新光金為新壽辦理現金增資的正當性更強，也更不會手軟。

根據目前六大壽險公司所公告的元月損益，富邦大賺90.75億，國壽居次賺47.2億、南山人壽獲利55.4億、台壽獲利41億，凱基人壽獲利15.8億，惟獨新壽虧損30.84億；由於新壽的RBC不斷告急，從去年六月、到今年12月底，已經連續二期不達標，業界人士指出，若以新壽的資產規模，帳上現金每少10億，就吃掉RBC一個百分點，因此元月虧損30億：「等同RBC少了3個百分點！」

新光金控發誓人林宜靜表示，新壽元月虧損主要有三大因素，一是避險成本吃掉獲利，尤其11、12月的NDF避險成本處於高檔，遞延至1月反應；二是要提存外匯價格變動準備金，1月就增提了15億；三是新契約保費在入帳初期會有費差損，要等到2月之後才會改善。

但業界人士卻認為，新壽面臨的匯率變動及股債波動，和其他壽險公司所面臨的客觀環境一樣：「為何新壽卻無法在元月份因應新台幣匯率貶值而有獲利反映？」

業界直指新壽在財務投資上，出現三大問題，一是台股投資不足，雖然新光金表示新壽在元月份的台股實現獲利有兩位數，但業界普遍認為，和國壽、富壽相較，布局方向與規模實在差太多。

包括五大金控旗下壽險公司台股投資部位出爐，很明顯的國壽與富壽在去年12月大舉買入多檔AI概念股，市場也推測，元月國壽與富壽均有大舉實現台股獲利，但新壽這裡的台股布局，顯然不夠，另一方面美債部位又布太多，才使得避險成本太高把獲利吃掉。此外，相較於新壽在去年12月因為認列了前經營團隊留下與都更相關的不動產公允價值增值利益只能認一次，之後已沒有相關利潤可認，因此元月呈虧損。

對此新光金回應，每家的獲利結構都不相同，但由於NDF成本在元月已下降，相信新壽的情況，會在2月有所改善。