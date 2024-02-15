金管會統計去年六大核心戰略產業 國銀放款逾7.23兆飆高

據金管會統計，2023年底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆2,348億元，年增4,403億元、達標147%，更較2022年3月方案推出時、大增1.3兆元；金管會認為，顯示獎勵放款方案已提高國銀放款意願，2024年放款目標將在3月底前出爐，估將比去年的3,000億元還高。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業、以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為一種「政策性放款」。

以2023年12月底與2022年3月底方案推出時相較，過去這21個月來，國銀對民生及戰備產業放款大增8,782億元最多，其次是綠電及再生能源，放款也增加6,683億元，第三是資訊數位放款增加3,640億元。

若以成長率來看，前三大則是民生及戰備產業放款成長32%，綠電放款成長33%，資訊數位也成長17%。

到2023年底統計，六大核心戰略產業、以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以台銀7,712億元最大，其次是合庫6,550億元、華南銀5,968億元居第三、一銀5,540億元、兆豐銀5,429億元各列第四和第五大。

2023年底八行庫放款餘額4兆4,671億元，占整體放款餘額61.7%，公、民營對六大產業放款市占約6：4，行庫仍是放款主力。

銀行局副局長林志吉坦言，行庫放款餘額量大，因是行庫專長是以企金為主，金管會也祭出獎勵措施，包括分行遷移到雙北、高雄、及自動化服務設備都可採自動核准。

2022年3~12月這九個月大增8,752億元，2023年全年卻僅增加4,403億元，顯示國銀對六大產業放款動能衰退，林志吉說，因2022年是疫情恢復、所需資金量大，但2023年有去庫存壓力、美中對抗等因素，導致需求量減少，2024年也會將國際經濟等因素考量在成長目標中。

銀行主管則說，六大產業放款增減，多跟該產業週期(如科技業去庫存)，及企業周轉金需求有關，如受台電、或是AI科技業資金需求量增減而牽動，其次，近期各銀行積極承做綠電產業放款也有助推升放款量。

惟行庫主管私下也說，六大核心戰略產業也並非是「無雷區」，如東貝光電涉財報不實而下市，不少行庫也踩雷而增提呆帳，使行庫對六大產業放款更加審慎。去年12月底國銀對六大產業逾放比降到0.14%，因行庫積極轉銷呆帳所致。