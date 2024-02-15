永續債也可變身為可轉債 櫃買中心預計今年第三季受理申請

金管會今日指出，為持續提升我國永續債券市場，已督導櫃買中心研議擴大永續債券商品範疇，其中具轉換股權特性的永續債券也在開放之列，櫃買中心預計將於今年第3季開始受理永續可轉換公司債的資格認可申請案件。

銀行局副局長高晶萍表示，若發行永續可轉換公司債，則到期時投資人也可轉換為股權，公司不見得要換現金，這樣公司在現金運用上將更為方便。

目前我國永續債券市場商品種類包含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券（SLB）。金管會今日也公布最新統計，為達成我國2050年淨零排放目標，協助企業及政府籌措推動永續發展所需資金，自106年以來我國永續債券市場發行金額逐年成長，截至112年底發行總額已達5,319億元，年複合成長率達40%，顯示永續債券市場已成為我國企業發展永續重要的籌資管道。

證期局也統計，截至目前為止，上市櫃公司已發行18檔綠債，14檔為可持續債券，此外，目前台北市政府及高雄市政府分別於113年1月10日及12日發行永續政府債券，為我國政府發行永續債券首例，視天期長短的不同，利率大約在1.2%至1.3%之間，限專業機構投資人才能投資。